Türkiye'ye güveni perçinledi

Türk bankaları, yılın ikinci yarısında uluslararası finans kurumlarından 7 milyar dolara yakın finansman temin ederek ülkeye ve sektöre olan güveni tazeledi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel piyasaları ve ekonomileri derinden etkiledi. Yılın ikinci yarısında dünya genelinde normalleşme adımlarının atılması ve Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmeler küresel risk iştahının artmasını da beraberinde getirdi.



Türkiye, salgın sırasında aldığı tedbirler ve proaktif uygulamalarla dünya çapında övgü toplarken, uluslararası finansmana erişim konusunda da önemli bir başarı gösterdi. Salgının en derin hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağlayan bankalar, yılın ikinci yarısında da 5 milyar 849 milyon dolar sendikasyon kredisi temin ederek, hem ülke ekonomisine hem de Türk bankacılık sektörüne olan güven tazeledi.



Sendikasyon kredisi maliyetlerinde ülke risk primi gelişmeleri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına bağlı olarak yaklaşık 25 baz puan

artış görüldü. Sendikasyon kredilerinin maliyeti dolarda “libor yüzde 2,50”, avroda “euribor yüzde 2,25” oldu. Vadesi dolan sendikasyon kredileri de yaklaşık yüzde 90 yenilendi.



BANKALAR YAKLAŞIK 6 MİLYAR DOLARLIK KREDİ SAĞLADI



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 9 Temmuz'da 150 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. 14 Ekim'de yaklaşık 700 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlayan Akbank, gelen ilave taleplerle birlikte sendikasyon kredisini yaklaşık 800 milyon dolara yükseltti.

Yapı Kredi, 28 Ekim'de yılın ikinci yarısında en yüksek katılımla 805 milyon dolar, Türk Ekonomi Bankası (TEB), 30 Ekim'de yaklaşık 335 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisi imzaladı.



İş Bankası, 2 Kasım'da yaklaşık 770 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi temin etti.



QNB Finansbank, 16 Kasım'da sağlanan sendikasyon kredisi sayesinde yüzde 130 civarında yenileme rasyosu ile toplam 350 milyon dolar tutarında, Türkiye ekonomisine kaynak sağladı.



Garanti BBVA, 19 Kasım'da yaklaşık 638 milyon dolar karşılığı sendikasyon kredisi sağladı. Türk Eximbank, 13 Kasım'da uluslararası piyasadan ihracatçılara yönelik 561 milyon dolar tutarında yeni sendikasyon kredisi imzaladı.



VakıfBank, 26 Kasım'da 660 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini de başarıyla temin etti. DenizBank, 7 Aralık'ta yüzde 115 yenileme oranıyla 780 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.



İLAVE FİNANSMANLAR



Yılın ikinci yarısında sendikasyon dışında da kaynak temin edildi. Ülker Bisküvi, 22 Ekim'de 650 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Ülker Bisküvi, salgın döneminde tahvil ihracı gerçekleştiren Türkiye'deki ilk gıda şirketi oldu.



Türk Eximbank, sendikasyonun haricinde 26 Kasım'da ICBC Turkey Bank AŞ ile ihracatın finansmanına destek sağlamak üzere 200 milyon avro tutarında 2 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.



Böylece Akbank, DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası, QNB Finansbank, TEB, TSKB, Türk Eximbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve Ülker Bisküvi, toplamda yaklaşık 6,8 milyar dolarlık dış finansman sağladı.