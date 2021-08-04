Türkiye'ye de gönderim yapıyor... Ünlü spor giyim markası 300 milyon sterline satıldı

Lüks spor giyim markası İngiliz Sweaty Betty'nin satışı gerçekleşti. Dev perakende zincirinin satışı ABD merkezli Wolverine Worldwide'e yapıldı. Satış rakamı ise 300 milyon sterlin olarak açıklandı.

TÜRKİYE'YE DE GÖNDERİM YAPIYOR

BBC'nin haberine göre Sweaty Betty'nin kurucuları, karı koca Tamara ve Simon Hill-Norton, işi 1998'de Kanada'da kurdu. Daha sonra Londra'nın Notting Hill semtine geçen şirket, fitness, atletizm popülaritesi sayesinde hızla gelişti. Özellikle birçok ülkede taytlarıyla tanınan ünlü marka, Jennifer Anniston ve Halle Berry gibi ünlülerin gözdesi oldu.

Sweaty Betty, İngiltere genelinde 65 mağazadan oluşan bir zincire sahip. Ayrıca Hong Kong'da mağazaları var ve ABD'de de satışları sürüyor. Türkiye'ye de gönderim yapan şirketin CEO'su Julia Straus, 294.4 milyon sterlinlik anlaşmanın ardından firmada kalacak.

AYAKKABICILIKLA YÜKSELDİ

1883'te kurulan Wolverine Worldwide özellikle deri ayakkabı satışlarıyla tanınıyor. Ancak şirket pandemi sırasında artan spor giyim talebindeki büyümeden yararlanmayı umuyor.

Wolverine Worldwide başkanı Brendan Hoffman yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sweaty Betty'nin giyim, kadın tüketiciler ve sınıfının en iyisi dijital uygulama konusundaki uzmanlığı ve odaklanması, kazanan bir kombinasyon olduğunu kanıtladı."

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