Türkiye'ye akın etmeye devam ediyorlar! Peki durum orada nasıl?

Geçtiğimiz aylarda Ukraynalı turistler Türkiye'ye gelmeye başladı. "Burada kendimizi güvende hissediyoruz" diyen Ukraynalılar Türkiye'ye gelirken, ülkelerinde durum nasıl inceleme şansımız oldu.

Turist açısından şu an pek talep olmayan Ukrayna'ya gidiş uçağı genelde Antalya, Muğla gibi tatil bölgelerinden transferle gelen Ukraynalılarla dolu. Türkiye'ye dönüş ise çok daha kalabalık. Kalabalığın yüzde 80'ninden fazlasının hala gelmekte olan Ukraynalı turistlerin olduğunu söylemekte fayda var.

AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLU DEĞİL

Ukrayna'da şu an açık alanlarda maske zorunluluğu yok. Tabii bu tamamen kişilerin de tercihine bırakılıyor. Kafe ve restoranların açık olduğu ülkede kapalı alana girerken özellikle AVM, market, otel ve banka gibi yerlerde maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Özellikle kalabalık mekanlarda maske takma zorunluluk olmasa da herkes maske takıyor. Pazarlar buna örnek olarak verilebilir. Açık alanda kurulan pazara girerken, zorunlu olmasa da gördüğüm herkesin maskesini takmış olmasıydı.

SABAHA KADAR AÇIK YERLER VAR

Ukrayna'da birçok restoran gece yarısı kepenklerini indirse de sabaha kadar çalışan çok yer var. Akşam saat 8'den sonra biraz daha hayat yavaşlasa da 10.00'a kadar restoran ve kafelerde yoğunluk sürüyor.

Bazı kafe ve restoran sahipleri isteğe bağlı akşam 10.00'da kapılarını kapatsa da geneli gece yarısını görmeden kepenk indirmiyor.

RESTORANLAR KISMEN DOLU, HAVALİMANI BOŞ

Restoranlar tam anlamıyla kalabalık değildi. Ancak gece kulüpleri oldukça kalabalıktı. Buralarda bir noktadan sonra maske kullanımına dikkat edilmiyor. Zorunlu olmasa da insanların tedirgin olmaması hayret verici.



Yasak olmasa da restoranlar çok kalabalık değil

Lviv'in en işlek caddelerinden Virmenska Caddesi'nde bir pizzacıda garsonluk yapan Anna, pandeminin etkilerinin çok olmadığını belirterek şunları söyledi: "Pandemi etkisi çok yüksek olmasa da işlek bir caddede olmamızın etkisi var. Salgın öncesi elbette çok daha hareketli bir caddeydi ve oldukça kalabalık gruplar ağırlıyorduk. Ancak şimdi ne yazık kı öyle değil" dedi.

Öte yandan havalimanı Free Shop'ta konuştuğumuz eşi Türk olan Anastasia, "Hiçbir şey eskisi gibi değil. Eskiden satışlarımız çok iyiydi. Burası çok kalabalıktı. Ancak pandemi ve beraberinde durum çok değişti" ifadelerinde bulundu.



Hediyelik eşya satıcıları da durgunluktan şikayetçi

COVID SİGORTASINA DİKKAT

Ukrayna'ya girişte PCR testi zorunluluğu bulunuyor. Son 72 saatte negatif PCR testi gösterenler ülkeye giriş yapabiliyor. PCR testlerini telefon ya da çıktıyla kontrol eden yetkililer, PCR'ı olmayan ya da ülke giriş kurallarına uymayanlarıysa geri gönderiyor.

Tabii diğer bir önemli detay seyahat sigortası. Birçok insan yurt dışına giderken seyahat sigortası zorunlu ya da zorunlu olmasa da yaptırıyor. Ancak Ukrayna'ya giderken yaptırılan seyahat sigortasının Covid'i de kapsaması gerekiyor. İngilizce dilinde Coronavirüs testi ve Covid tedavisini kapsayan seyahat sağlık sigortası gerekiyor. Kapsayıcılığı içinde COVID yoksa ülkeye girişiniz mümkün olmuyor.

Bunun dışında ülkenin ekstra istediği herhangi bir şey yok. Yalnızca ülkeye giriş kuralları işleniyor.

HEM VİZESİZ HEM UCUZ

Türkiye vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla Ukrayna'ya vizesiz seyahat edebiliyorlar. Bunun dışında 2011 yılında vizelerin kalktığı Ukrayna'da 90 gün üzerinde kalmak isteyen Türk vatandaşları vize çıkarmaya tabi.

Sadece kimlikle de girebileceğiniz Ukrayna'da Türk Lirası da değerli. 1 Türk Lirası'nın 3,23 olduğu ülkede birçok kişi turistlerden Türkçe de öğrenmiş.

Popüler şehirleri arasında Kiev, Odessa, Lviv ve Kharkiv yer alıyor. Şehir içi ulaşım sağlayacağınız toplu taşıma oldukça eski duruyor. Aynı zamanda taksiler de çok yaygın.

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