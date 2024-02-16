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YaÅŸam memnuniyeti araÅŸtÄ±rmasÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, mutlu olduÄŸunu beyan eden 18 ve Ã¼zeri yaÅŸtaki bireylerin oranÄ±, 2022 yÄ±lÄ±nda %49,7 iken 2023 yÄ±lÄ±nda 3,0 puan artarak %52,7 oldu. Mutsuz olduÄŸunu beyan eden bireylerin oranÄ± ise 2022 yÄ±lÄ±nda %15,9 iken 2023 yÄ±lÄ±nda 2,2 puan azalarak %13,7 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

KADINLAR DAHA MUTLU

Mutlu olduÄŸunu beyan eden erkeklerin oranÄ±, 2022 yÄ±lÄ±nda %46,5 iken 2023 yÄ±lÄ±nda %50,3 oldu. KadÄ±nlarda ise bu oran, 2022 yÄ±lÄ±nda %52,7 iken 2023 yÄ±lÄ±nda %55,1 oldu.Â

EVLÄ°LER EVLÄ° OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU



Evli bireylerin, evli olmayan bireylere gÃ¶re daha mutlu olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Mutlu olduÄŸunu belirten evli bireylerin oranÄ±, 2023 yÄ±lÄ±nda %56,4 iken evli olmayanlarda bu oran, %45,8 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Evli olanlarÄ±n mutluluk dÃ¼zeyi cinsiyete gÃ¶re incelendiÄŸinde; evli erkeklerin %53,2'sinin, evli kadÄ±nlarÄ±n ise %59,5'inin mutlu olduÄŸu gÃ¶zlendi.

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MUTLULUK ORANINDA EN YÃœKSEK ARTIÅž 18-24 YAÅž GRUBUNDA OLDU



YaÅŸ gruplarÄ±na gÃ¶re mutluluk dÃ¼zeyi incelendiÄŸinde; 18-24 yaÅŸ grubunda mutluluk oranÄ±, 2022 yÄ±lÄ±nda %47,9 iken 2023 yÄ±lÄ±nda 6,1 puan artarak %54,0 oldu.



Mutluluk oranÄ±nÄ±n 55 ve daha yukarÄ± yaÅŸtaki bireylerde ise azaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi. Mutluluk oranÄ± 55-64 yaÅŸ grubunda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 2,8 puan azalarak %49,7 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarÄ± yaÅŸtaki bireylerde ise 2022 yÄ±lÄ±nda %57,7 iken 2023 yÄ±lÄ±nda 1,7 puan azalarak %56,0 oldu.

BÄ°REYLERÄ°N MUTLULUK KAYNAÄžI Ã‡OÄžUNLUKLA AÄ°LELERÄ°



Bireylerin mutluluk kaynaÄŸÄ± olan kiÅŸiler incelendiÄŸinde; en Ã§ok ailelerinin mutlu ettiÄŸini belirtenlerin oranÄ±, 2023 yÄ±lÄ±nda %69,9 olurken bunu sÄ±rasÄ±yla; %15,0 ile Ã§ocuklarÄ±, %5,4 ile kendisi, %3,8 ile eÅŸi, %2,9 ile annesi/babasÄ± ve %1,8 ile torunlarÄ± takip etti.Â

BÄ°REYLERÄ° EN Ã‡OK SAÄžLIKLI OLMAK MUTLU ETTÄ°



Bireylerin mutluluk kaynaÄŸÄ± olan deÄŸerler incelendiÄŸinde; kendilerini en Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± olmanÄ±n mutlu ettiÄŸini ifade edenlerin oranÄ±, 2023 yÄ±lÄ±nda %69,5 olurken bunu sÄ±rasÄ±yla; %13,2 ile sevgi, %9,2 ile baÅŸarÄ±, %5,3 ile para ve %2,6 ile iÅŸ takip etti.Â

HER 100 KÄ°ÅžÄ°DEN 67'SÄ° GELECEÄžÄ°NDEN UMUTLU

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Kendi geleceklerinden umutlu olduÄŸunu beyan eden bireylerin oranÄ±, 2023 yÄ±lÄ±nda %67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranÄ± %67,2 iken kadÄ±nlarda bu oran %67,1 oldu.Â

BÄ°REYLERÄ°N ORTALAMA YAÅžAM MEMNUNÄ°YET DÃœZEYÄ° 5,7 OLDU



BireylerinÂ hayatlarÄ±nÄ± bir bÃ¼tÃ¼n olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinde hissettikleri yaÅŸam memnuniyet dÃ¼zeyini hesaplamak amacÄ± ile; hiÃ§ memnun olmayanlar iÃ§in "0", Ã§ok memnun olanlar iÃ§in "10" arasÄ±nda bir deÄŸer alÄ±narak ortalama hesaplandÄ±. Bireylerin ortalama yaÅŸam memnuniyet dÃ¼zeyi 2022 yÄ±lÄ±nda 5,5 hesaplanÄ±rken 2023 yÄ±lÄ±nda 0,2 puan artÄ±ÅŸ ile 5,7 oldu. Erkeklerde ortalama yaÅŸam memnuniyet dÃ¼zeyi 2023 yÄ±lÄ±nda 5,6, kadÄ±nlarda ise 5,8 oldu.

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EN YÃœKSEK MEMNUNÄ°YET ORANI %74,6 Ä°LE ASAYÄ°Åž HÄ°ZMETLERÄ°NDE



Kamu hizmetlerinden memnuniyet dÃ¼zeyleri incelendiÄŸinde; 2023 yÄ±lÄ±nda asayiÅŸ hizmetlerinden memnun olduÄŸunu beyan edenlerin oranÄ± %74,6 olurken bunu sÄ±rasÄ±yla %68,2 ile ulaÅŸtÄ±rma, %65,4 ile saÄŸlÄ±k, %61,0 ile Sosyal GÃ¼venlik Kurumu, %58,6 ile adli ve %57,7 ile eÄŸitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

ÃœLKENÄ°N EN Ã–NEMLÄ° SORUNU HAYAT PAHALILIÄžI OLDUÂ

Ãœlkenin en Ã¶nemli sorunu incelendiÄŸinde; 2020 yÄ±lÄ±nda birinci sÄ±rada %18,5 ile iÅŸsizlik, ikinci sÄ±rada %17,3 ile hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada %17,2 ile eÄŸitim yer aldÄ±. 2023 yÄ±lÄ±nda hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± %33,8 ile ilk sÄ±rada yer alÄ±rken, %16,5 ile eÄŸitim ikinci sÄ±rada ve yoksulluk %13,4 ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±.