Türkiye'nin yaratıcı gençleri 'artık'ları heykele dönüştürecek

Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli hub’ı olma özelliğinin yanı sıra, kültür ve sanata verdiği değerle de ön plana çıkan İstanbul Havalimanı, 2019’da ARTWIST adıyla hayata geçen ve beğeni toplayan “Atıktan Sanata” projesinin ardından bu yıl “Artıktan Heykel” yarışması ile üniversiteli gençleri hedef alıyor.

“Artıktan Heykel” yarışmasına, Türkiye’de yer alan üniversitelerin güzel sanatlar, mimarlık, tasarım ve sanat fakültelerindeki bölümlerden birinde lisans, yüksek lisans veya sanatta yeterlilik programlarında öğrenim görenler ile bu bölümlerden son iki yılda mezun olanlar katılabilecek.

İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İGA’nın sanata ve çevreye verdiği değeri vurgulayan bu yarışma ile ilgili şunları söyledi: “Atıktan Sanata projesini duyurduğumuzda bu konuya olan ilgiyi görmüş ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasından mutluluk duymuştuk. ‘Artıktan Heykel’, hayata geçmesi için sabırsızlandığımız ancak pandemi ve dolayısıyla üniversitelerin kapalı olması nedeniyle geçen yıl ertelemek zorunda kaldığımız bir yarışmaydı. Üniversitelerde eğitimin başlamasıyla biz de yarışmayı yeniden gündemimize aldık. Bu yıl, 2019 yılından farklı olarak, gerçekleştireceğimiz online webinarlar ile gençleri, sektöründe uzman kişiler ile bir araya getireceğiz. Projeyi ilk gerçekleştirdiğimizde, İstanbul Havalimanı’nın inşaatından​​ çıkan 100 ton atıktan eşsiz sanat eserleri ortaya çıkmıştı. Bu sene de çok değerli eserler ortaya çıkacağına inancımız tam. Türkiye genelinden katılımcıların ‘artıklardan nasıl heykeller tasarlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.“

ARTIKTAN HEYKEL YARIŞMASI İÇİN SEÇKİN BİR JÜRİ GÖREV YAPACAK

Proje’nin birincil amacını; sıfır atık hedefine ulaşmak için döngüsel ekonomi bilincinin geliştirilmesi, diğer amacını ise odağına konulan hassas gruplar için sosyo-ekonomik fayda sağlanması olarak belirleyen İGA, Meriç Aktaş Ateş, Prof. Dr. Mustafa Bulat, Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Olgaç Artam, Öner Kocabeyoğlu, Prof. Rahmi Atalay, Seçkin Pirim ve Yasemin Vargı’nın yer aldığı seçkin bir jüri ile projeye yapılan başvuruları değerlendirecek.

Artıktan Heykel yarışmasının bilinç ve eğitim başlığında yarışmaya katılacak üniversite öğrencilerine yönelik 4 başlıkta online webinarlar düzenlenecek. ArtWist Projesi, İş Dünyası ve Sanat, Pandemi ve Koleksiyon, Sanatta Akademik Kariyer başlıklarında düzenlenecek webinarlarda; Heykeltıraş Seçkin Pirim, Akademisyen Prof. Dr. Rahmi Atalay, İş İnsanı Avi Alkaş, Sanatçı Fırat Neziroğlu, Müzayedeci Olgaç Artam, Koleksiyoner Ayda Elgiz, Memo Aktan, Marcus Graff ve Gülveli Kaya konuşmacı olarak katılacak. Her konuşmacı kendi uzmanlık alanı ve belirlenecek güncel konular üzerinde görüş ve deneyimlerini gençlere aktardıktan sonra soru-cevap bölümü gerçekleştirilecek.

Dereceye giren ilk 3 öğrenciden, birinci seçilen yarışmacıya; 10.000 TL, ikinci seçilen yarışmacıya; 7.500 TL, üçüncü seçilen yarışmacıya; 5.000 TL ödül ve jüri değerlendirmesinde seçilecek 10 eserin sanatçısına da 1.000’er TL mansiyon ödülü verilecek.

Detaylı bilgi, güncel takvim ve başvuru için www.igartwist.com adresi ziyaret edilebilir.

ARTIKTAN HEYKEL YARIŞMASI İLE İLGİLİ TAKVİM SÜRECİ:

- Yarışma başvuru süreci: 03.09.2021 – 05.11.2021

- Eserlerin dört(4) farklı açıdan fotoğrafının ya da bir(1) dakikayı aşmayacak videosunun, 100 kelimeyi aşmayacak tanıtım yazısı ile birlikte (www.igartwist.com) sisteme yüklenmesi: 05.11.2021

- Jüri değerlendirmesi: 08.11.2021 – 14.11.2021

- Mansiyon ve dereceye giren eserlerin ilanı: 15.11.2021 – 19.11.2021

- Gala ve ödül töreni: Aralık 2021

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