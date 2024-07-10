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DİJİTAL DÖNÜŞÜM

1994’te mobil operatör olarak yola çıktıklarını ve aradan geçen sürede uçtan uca hizmet sağlayan bir teknoloji firması haline geldiklerini söyleyen Koç, küresel finansın kalbinin attığı Wall Street’te NYSE binasındaki Turkcell’in 30. yaşını kutlayan dev afişi ve dalgalanan Türk Bayrağı’nı yorumlarken “Bugün çok mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

Dijital dönüşümle birlikte vatandaşların “günde milyarlarca gigabayt veri üreten bir duruma” ulaştığının altını çizen Turkcell Genel Müdürü, bundan sonra bu verilerin korunması, saklanması ve Türkiye’de kalmasının bir gereklilik olduğunu belirtti.

330 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Koç, vatandaşların verilerini Türkiye’de korumak ve saklamak için Turkcell’in veri merkezi işlerini büyütmek istediğini vurguladı. “Türkiye’de dört tane yeni nesil veri merkezimizle birlikte 330 milyon Euro’luk yatırım yaptık” diyen Koç sözlerini, “Bu sayede ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak’ diyoruz. Türkiye’yi ve Turkcell’i bölgenin veri merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza başladık” şeklinde sürdürdü.

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İLKELİ YAPAY ZEKA

41 milyonun üzerinde kullanıcıyla her kesimden vatandaşın hayatına dokunan bir şirket olduklarını belirten Koç, şu ifadeleri kullandı: “İlk ‘alo’dan başlayarak SMS ve MMS’lere, oradan da şu anda geldiğimiz noktada ödeme şirketlerimizden, anlık mesajlaşma uygulamalarımıza, enerji şirketimizden çağrı merkezimize birçok alanda hizmet veren Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketiyiz. Yapay zekâdan bahsetmemek mümkün değil. Turkcell Türkiye’de ilk defa 2019’da yapay zekâ ilkelerini belirledi. Öncelikle kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüttü. Yapay zekânın sistemlere entegre edilmesiyle müşteriler hem çekim kuvveti hem de kapsama alanında daha verimli hizmet alabilecekler.”

30 YILDA 27 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell hisseleri yaklaşık çeyrek asırdır New York Borsası’nda işlem görüyor. 30 yılda ülkemize yaptığımız yatırımlar 27 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin Turkcell’i olarak bu yatırımlara devam edecek, ülkemizi ‘küresel veri üssü’ konumuna taşımayı hedefleyeceğiz” diye konuştu. Genel Müdür Dr. Koç, kuruluş aşamasında olan yeni şirketi de açıkladı. TDC adıyla kurulacak yeni şirketin hedefi, Türkiye’yi ‘veri sahipliği’ alanında küresel arenada söz sahibi yapmak. Dördü yeni nesil olmak üzere toplam 33 veri merkezinde yaklaşık 32 bin metrekare aktif beyaz alana sahip olduklarını belirten Ali Taha Koç, “TDC Veri Barındırma Hizmetleri ismiyle kuracağımız şirketimizin iş hedefi; ülkemizi dünyanın en önde gelen veri ve bulut teknolojileri üslerinden biri haline getirmek. Avrupa Veri Merkezimizle birlikte, bu alanda bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 350 milyon doları aştı. Bu adımları, Türkiye’yi yakın coğrafyanın veri üssüne dönüştürmek için attık” dedi.