Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
MİT-TSK operasyonunda etkisiz hale getirildi PKK ölümünü gizlemek için...MİT-TSK operasyonunda etkisiz hale getirildi! PKK ölümünü gizlemek için...#PKK
Nini Rumları çıldırttı Nefret mesajları yağdırdılarNini Rumları çıldırttı! Nefret mesajları yağdırdılar#Nihayet Elibol
ABDden korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandıABD'den korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandı#ABD
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
Ataşehirde iki kardeşi ayıran kazaAtaşehir'de iki kardeşi ayıran kaza#Ataşehir
Pfizer açıkladı... Aşı karşıtlarının son iddiası da çöktüPfizer açıkladı... Aşı karşıtlarının son iddiası da çöktü#Koronavirüs
Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamıSezai Karakoç’un benim için 7 anlamı#Sezai Karakoç
Şanlıurfa’da, çocuklarda enfeksiyon hastalıklarında yüzde 100 artışŞanlıurfa’da, çocuklarda enfeksiyon hastalıklarında yüzde 100 artış#Şanlıurfa
Fenerbahçe öncesi yıkım, bomba iddia Muslera...Fenerbahçe öncesi yıkım, bomba iddia! Muslera...#Muslera
Photoshop tepkisi: 35 kişiye birden benzemişim, ben böyle miyimPhotoshop tepkisi: 35 kişiye birden benzemişim, ben böyle miyim?#Ünlülerin Photohop'lu Fotoğrafları
Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bittiAyağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti#Camila Cabello
İkinci bebek için gün sayıyorlar... Cinsiyet belli oldu muİkinci bebek için gün sayıyorlar... Cinsiyet belli oldu mu?#Kenan İmirzalıoğlu
HABERLEREkonomi Haberleri

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

#Türkiye#Uluslararası Yatırım#Fon
Türkiyenin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, eylülde eksi 285,6 milyar dolar oldu.

Haberin Devamı

Türkiye'nin eylül sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 301,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 587 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 sonuna kıyasla 17,9 artışla 301,4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 9,1 azalışla 587 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, eylülde eksi 285,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 390,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Gözden Kaçmasın

2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryoHaberi Görüntüle

Rezerv varlıklar kalemi eylülde 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 30 artarak 121,3 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,1 yükselerek 121,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 22,6 artışla 51,4 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle eylülde 2020 yıl sonuna göre yüzde 29 azalışla 167,1 milyar dolara geriledi.

Gözden Kaçmasın

Ali Haydar Kaytan operasyonla etkisiz hale getirildi PKK, ölümünü gizlemek için cesedi gömenleri infaz ettiAli Haydar Kaytan operasyonla etkisiz hale getirildi! PKK, ölümünü gizlemek için cesedi gömenleri infaz ettiHaberi Görüntüle

PORTFÖY YATIRIMLARI 106,9 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları, eylülde 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,4 azalışla 106,9 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,5 azalışla 21,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 2,9 azalışla 6,4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,9 artışla 48,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, geçen yılın sonuna göre yüzde 5,2 artışla 313 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 5,4 yükselişle 35,1 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 7,7 düşüşle 14,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,3 azalarak 69,2 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,2 artarak 98,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Gözden Kaçmasın

Maraş’ta Türk klibi Rumları çıldırttıMaraş’ta Türk klibi Rumları çıldırttıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Uluslararası Yatırım#Fon

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret