Türkiye'nin uluslararası hizmet ticaretini "taşımacılık" sırtladı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu yıl ilk defa açıklanan "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri"nden derlediği bilgiye göre, 2018'de 33,8 milyar dolarlık hizmet ihracatı, 23,3 milyar dolarlık da hizmet ithalatı yapıldı. Hizmet ticareti içinde en büyük payı yüzde 59 ile 33,7 milyar doları bulan taşımacılık hizmetleri aldı.

Türkiye'den 2018'de 24,6 milyar dolarlık taşımacılık hizmeti ihracatı yapıldı. Yolcu taşımacılığı hizmeti 11,5 milyar dolarla taşımacılık ihracatı içinde ilk sırayı aldı. Bunu navlun hizmeti 9,2 milyar dolarla ve diğer hizmetler 3,9 milyar dolarla takip etti. Taşımacılık hizmeti ihracatının ulaşım modlarına göre dağılımı incelendiğinde ise 14,3 milyar dolarlık hava yolu taşımacılığı, 4,6 milyar dolarlık deniz taşımacılığı ve 5,6 milyar dolarlık diğer taşıma modları ihracatı gerçekleştirildi. Posta ve kurye hizmetleri ihracatı da 207 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

9,1 MİLYAR DOLARLIK TAŞIMACILIK HİZMETİ İTHALATI YAPILDI

Bu dönemde Türkiye, 9,1 milyar dolarlık taşımacılık hizmeti ithalatı gerçekleştirirken, bu hizmetin toplam ithalat içindeki payı yüzde 38,8'i buldu. Taşımacılık hizmeti ithalatında ilk sırayı 5,5 milyar dolarla navlun hizmeti aldı. Bunu, diğer hizmetler 2 milyon dolar ve yolcu taşımacılığı hizmeti 1,5 milyar dolarla izledi.

Deniz taşımacılığı hizmeti ithalatı 4,7 milyar dolar, hava yolu taşımacılığı ithalatı 3,5 milyar dolar ve diğer modlarla yapılan taşımacılık hizmeti ithalatı 898 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Posta ve kurye hizmeti ithalatı 2018'de 34 milyon dolar oldu.

ÜLKELERE GÖRE TAŞIMACILIK HİZMETİ TİCARETİ

Türkiye'nin taşımacılık hizmeti dış ticaretinde ilk sırada Almanya yer aldı. Almanya'ya 3,3 milyar dolarlık taşımacılık hizmeti ihracatı yapılırken, bu ülkeden söz konusu alandaki ithalat 411 milyon dolar olarak kaydedildi. ABD ile taşımacılık hizmeti ihracat hacmi 1,6 milyar dolar, ithalat hacmi de 309 milyon dolar oldu. Irak ile taşımacılık hizmeti dış ticaretinde 1,3 milyar dolarlık ihracata, 64 milyon dolarlık ithalata imza atıldı.