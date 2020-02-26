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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 13:30,Son Güncelleme:/

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı

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Türkiye'nin satın aldığı üçüncü sondaj gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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