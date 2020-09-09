'Türkiye’nin tüm risklerine talibiz'

Kamuya ait sigorta, emeklilik şirketleri Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik adı altında, Türkiye Varlık Fonu’nun bünyesinde birleşti. Türkiye Sigorta’nın tanıtım töreni de pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımı ile yapıldı. Toplantıya ben de katıldım ve baştan sona izledim. Önce çok kısa izlenimlerimi paylaşayım.









AÇIK DESTEK

Açıkçası, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Berat Albayrak, sigorta ve emeklilik sektörüne verdikleri desteği açık şekilde ortaya koydular. Öyle ki, yaratılacak fonlarla her iki sektörü de ekonominin büyümesi ve kalkınması için stratejik sektör olarak nitelendirdiler. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu sigorta şirketlerinin birleşmesinin sadece sigortacılık sektörüne değil finans piyasasına ve reel ekonomiye önemli katkılar sunacağını belirtirken; Berat Albayrak, ekonomik istikrar, ekonomik gelişim açısından sigorta ve emeklilik sektörlerinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Görünen o ki, bundan sonra gerek sigorta ve emeklilik şirketlerinden gerekse de Türkiye Sigorta’dan beklenti yüksek.

KAMU BANKALARI İLE ANLAŞILDI

Tanıtım toplantısı sonrası ise birkaç gazeteci, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ve Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik’in Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ile bir araya geldik. Toplantıya, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Alper Karayazgan, Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Cenk Kurt ve Türkiye Varlık Fonu Çağatay Abraş da katıldı.

Atilla Benli, birleşme sonrası Türkiye Sigorta’nın hayat dışı sigorta pazarında yüzde 13.7 payla lider konuma geldiğini, yüzde 21.4 pay ile bireysel emeklilik sisteminde lider olduklarını, hayat sigortalarında da yüzde 30 pazar payı ilk sırada olduklarını söyledi. Benli, 1 Eylül itibariyle Türkiye Sigorta’nın faaliyete geçtiğini belirterek, Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank ve Vakıf Katılım ile anlaşma yapıldığını, kamu bankalarının Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in dağıtım kanalları olacağını kaydetti.

İŞİMİZ RİSKİ TANIMLAMAK

Türkiye’deki risklerin dağıtılması ve tasarrufların büyütülmesini kendilerine hedef olarak koyduklarını vurgulayan Benli, “Türkiye’nin milli anlamda ne kadar riski varsa bunların hepsine talibiz. Talip olmadığımız Türkiye’de hiçbir iş yok. Bizim işimiz riski tanımlamak, teminat altın almak ve dağıtmak” dedi.

Atilla Benli, Türkiye Sigorta’yı, global şirket haline getirmeyi de amaçladıklarına değinerek, “Finans sektörü içinde sigortanın payı yüzde 6’larda. Birleşme ile bu payı yüzde 20’lere çıkartacağız” şeklinde konuştu.

MAVİ VATAN’IN SİGORTASI



Zafer Sönmez, bankacılık dışı finans sektörünü büyütmek istediklerini, bunun da bir bacağının sigorta olduğunu ve birleşme ile bu yolda ilk adımın atıldığını söyledi. Sigortanın stratejik sektör olarak ele alındığını belirten Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün sigorta pazarında lider sigorta şirketiyiz, amacımız ise bölgesel lider olmak. Etrafımızda sigortaya dönük alan var. Bunun ilk örneği Tuna-1. Mavi Vatan dediğimiz yerde de sigorta faaliyeti var. Buradan gelir kaynağı yaratabiliriz. Gelişmekte olan ülkelerin sigorta ihtiyaçlarında yer alabiliriz, onların risklerini yazabiliriz. Bölgemizde bazı ülkeler yeniden yapılanma sürecine girdiler. Türk müteahhitlik, lojistik sektörlerinin oralarda yaptıkları işleri sigortalamak durumundayız. Bu anlamda hem kamu bankaları sahipliğimizi hem de sigorta şirketi sahipliğimizi aynı potada değerlendirerek, Varlık Fonu ve kamunun sinerjisini koyup, bölgesel ve küresel işlere de biz de varız demek istiyoruz.”

CUMHURBAŞKANI'NA HEDİYE EDİLEN POLİÇENİN BEDELİ 883 MİLYON LİRA









Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni’nin sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye Sigorta’nın ilk poliçesini armağan etti. Poliçe, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyusunun sigorta poliçesi. Herkesin merak ettiği o sigorta poliçesinin detayı, tören sonrası yapılan toplantıda ortaya çıktı. Türkiye Sigorta, 883 milyon lira sigorta bedeli ile Tuna-1’i sigortaladı; bir anlamda 883 milyon liralık teminat verdi. Türk karasuları içinde patlama, infilak, yangın, sabotaj dahil her türlü riske karşı Tuna-1 kuyusu sigortalandı. Aynı zamanda Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisinin de sigortası Türkiye Sigorta’da.