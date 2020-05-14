Türkiye’nin şansı üreten çiftçiler

Demirtaş, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bugünün, tarımsal üretimin önemini anlatabilmek için 1984 yılından beri kutlandığını aktardı. Dünya Çiftçiler Günü’nün, koronavirüsün tarımın önemini kanıtladığı günlere denk geldiğine işaret eden Demirtaş, “Dünya Çiftçiler Günü bu yıl koronavirüsün yalnız insan sağlığını değil, küresel ekonomiyi ve gıda güvenliğini de tehdit ettiği koşullarda kutlanacak” ifadesini kullandı.

HAYATİ ÖNEMDE

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında tarımın milli ekonominin temeli olarak görülmesine karşın, 1980’li yıllardan sonra tam tersi bir anlayışın egemen olduğunu bildiren Demirtaş, “Günümüzde, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmenin sağlanmasında ulusal tarım politikasının taşıdığı önem her geçen gün biraz daha fazla anlaşılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde üretime dayalı ulusal politikaların geliştirilmesi hayati bir önem kazanmış bulunmaktadır. Bu gerçeği inkar eden ya da görmezden gelen ülkeler, önümüzdeki dönemde bir yandan yüksek gıda enflasyonu, diğer yandan yetersiz beslenme hatta açlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Dünya ekonomisinin çarklarını yavaşlatan, birçok ülkenin tarımsal ürünlere ihracat yasağı koymasına yol açan koronavirüs pandemisi bu gerçeği bir kere daha göstermiştir” diye konuştu.

SAĞLAM TEMEL

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan raporda yer alan tahmine göre, dünyada koronavirüs nedeniyle ağır açlık çeken insan sayısında artış görüleceğine işaret eden Demirtaş, şunları kaydetti: “Cumhuriyetin yarattığı sağlam temele dayanarak yeterince desteklenmediği durumlarda bile üretimi aksatmadan sürdüren çiftçilerimiz sayesinde tarımsal ürünlerde yeterlilik düzeyi açısından birçok ülkeye göre daha şanslı durumdayız.”