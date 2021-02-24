Türkiye'nin muz üretimi arttı

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) edindiği bilgiye göre, Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından muz üretiminde verimi ve kaliteyi artırmak için bugüne kadar 13 proje gerçekleştirildi. Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ise aynı alanda 2 projeyi hayata geçirdi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından ülke şartlarına uygun olarak geliştirilen ve tescil ettirilen "dwarf cavendish", "grand nain", "Alata azmanı" çeşitlerinin üretimdeki payı yüzde 91'e kadar yükseldi. Yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla ülkenin yıllık muz ihtiyacının yaklaşık 4'te 3'ü yerli üretimden karşılanmaya başlandı.

Enstitü tarafından tescil ettirilen çeşitlerin fidan üretim ve pazarlama hakları özel sektöre devredildi. Özel sektör bu çeşitlerin fidanlarını doku kültürü yöntemiyle üreterek muz üreticilerine pazarlıyor.

DÖRT İLDE ÜRETİM ARTIŞI

Muz üretiminde önde gelen illerden Mersin'de üretim Anamur, Aydıncık ve Bozyazı, Antalya'da ise Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde gerçekleştirilirken, son yıllarda Antalya'nın Manavgat, Serik, Kumluca ve Finike ilçeleri, Mersin'in Erdemli, Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde de muz üretiminde artış oldu.

Diğer illerden Hatay'da Arsuz, Dörtyol, Erzin ve Kumlu, Adana'da Karataş, Yüreğir, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde muz yetiştiriciliğinde gelişmeler kaydedildi.

Yerli muz üretiminde yürütülen çalışmalar sayesinde üretim arttı. 2016'da muz üretimi 305 bin 926 ton, 2017'de 369 bin 9 ton, 2018'de 498 bin 888 ton ve 2019'da 548 bin 323 ton oldu. Geçen yıl da üretim bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artarak 728 bin 133 tona yükseldi.

Artan üretimle muz ihracatında da artış gözlendi. 2016'da 11 ton olan ihracat geçen yıl 22,4 tona çıktı. Muz ihracatında Gürcistan, Suriye, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öne çıkan ülkeler oldu. İthalat ise aynı dönemde 209 bin 393 tondan 152 bin 951 tona geriledi.