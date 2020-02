’Türkiye'nin Mühendis Kızları’ İstanbul'da buluştu

Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürütülen ’Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesinde yer alan bursiyerler İstanbul'da buluştu. Proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerindeki devlet üniversitelerinde belli alanlarda mühendislik eğitimi alan öğrenciler, deneyimli kadın mühendislerden oluşan mentorlar bir araya geldi. İstanbul Kavacık'taki Limak Eurasia Luxury Otelde gerçekleşen buluşmada, projeye dahil olma hikayelerini ve hayallerini paylaştı.



Sektörün önemli isimlerinin yer aldığı buluşma kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenör Giovanni Guidetti, Oyuncu Belçim Bilgin, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da öğrencilerle tecrübelerini aktardı.



KADININ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 34,6



Kadınlar ve kız çocuklarının çevre, bilim ve teknoloji gibi temel konulardaki hakimiyetinin artırılması gerektiğini söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



Ülkemizin temel politikalarında ve bakanlığımızın çalışmalarında kadınların iş gücüne katılımı konusu özel bir yer tutuyor. Türkiye kadınların iş gücüne katılımında Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkenin önüne geçmiş durumda. Son 10 yılda kadınların iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa!da 1!nci sıraya yükselmiş durumdayız. 2008-2018 yılları arasında kadın istihdamının yaklaşık 3.4 milyon kişi ile yüzde 61 oranında arttırmış durumdayız. Yine aynı dönemde Almanya!da kadın iş gücü artışı milyon 146 bin kişi, İngiltere!de 1 milyon 471 kişi olurken ülkemizde ise kadın iş gücü 4 milyon 144 bin kişi ile yüzde 65,5 oranında arttı. Kadın iş gücüne katılma oranımız şu an yüzde 34,6 seviyelerinde. Hedefimiz 2023 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 38,5 üzerine çıkarmak.



430 ÖĞRENCİYE ULAŞTIK



’Türkiyenin Mühendis Kızları Projesi!nin 5 sene önce başladığına vurgu yapan kendisi de bir mühendis olan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, yaptıklarının sadece burs vermekten ibaret olmadığını söyledi.



Kız öğrencilerin her biriyle birebir iletişim kurduklarına dikkat çeken Ebru Özdemir, "40 kız öğrenciyle başladığımız bu projede 100'e yakın öğrencimizi mezun ettik. Ulaştığımız öğrenci sayısı 430'a yükseldi. Tüm okullardaki kızlarımız buraya geliyor ve mentörleriyle eşleşiyorlar. Liselerde de özendirme çalışmaları yapıyoruz. Tüm liselere gidiyoruz, öğretmenleri eğitiyoruz, orada da 20 bin öğrenciye ulaştık" dedi.



MÜHENDİSLİĞİN HER DALINDA DAHA ÇOK KADIN



Amaçlarının daha fazla kadının mühendis olmasını sağlamak olduğunu belirten Ebru Özdemir, "Mühendisliğin her dalında kızların da var olabileceğini ve başarılı olabileceğini göstermek istiyoruz. Cinsiyet eşitsizliği ne yazık ki her alanda var. Türkiye'de iş gücüne katılım yüzde 34 oranında. Bizim amacımız kendimiz de mühendislikle uğraşan bir şirket olduğumuz için kadın mühendislere istihdam fırsatı yaratmak ve onların iş hayatında sadece alt seviyelerde değil, üst seviyelerde de yer almalarını sağlamak. Proje müdürü, fabrika müdürü, direktör, yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanı yapmak. Böylece ekonomik bağımsızlıklarını arttırarak toplumdaki cinsiyet eşitsizliği sorununa da bir çözüm bulmak" diye konuştu.



PES ETMEDEN, ÇOK ÇALIŞMAK GEREKİYOR



Hayatın bir sürü engellerle dolu olduğunu söyleyen Ebru Özdemir, öğrencilere şu mesajı verdi:



Önemli olan tüm bu sıkıntılara, sorunlara rağmen ayakta kalmayı başarabilmek. Sıkıntılı günler geçirilebilir, başımıza değişik sorunlar gelebilir. Hiçbir zaman pes etmemek lazım. Hayat bir koşu ama en önemli kısmı son 100 metresi. Her zaman son 100 metrede pes etmeyenler kazanıyor dolayısıyla benim bir numaralı mesajım pes etmeyin, çok çalışmaya devam edin. Çünkü çok çalışmadan bir şey olmuyor.



KADIN MÜHENDİSLER DAHA DİKKATLİ VE TİTİZ ÇALIŞIYOR



’Türkiye'nin Mühendis Kızları'ndan sadece biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Dilara Dayıoğlu, 18 yıl boyunca Sivas'ta eğitim gördükten sonra mühendislik hayaliyle İstanbul'a geldiğini ifade etti.



Okulunun robot takımında da yer aldığını belirten Dayıoğlu, kadın mühendisler daha dikkatli ve titiz çalışıyor diyerek, sözlerine şöyle devam etti:



Projede sağlanan maddi desteğin yanı sıra manevi destek de bizim için çok önemli. Koçluk mentorlük destekleri benim burstan daha değerli gördüğüm bir destekti. Çünkü 2'nci ve 3'üncü sınıfta insanlar artık ne yapmak istediklerine karar veriyorlar ve aslında buna karar vermek çok zor bir süreç. Derslerin içeriğini ne kadar bilsek de bize yol gösterecek tecrübeli birinin bize bunları anlatması çok kıymetli.



"AMACIM ÜLKEME HİZMET EDEBİLMEK"



Robot takımında erkek çoğunluğu fazla olan bir takımda görev yaptığını belirten Dayıoğlu, "Sadece inşaat mühendisliği okurken hem lehim yaptım, hem tornayı öğrendim, hem montajlarına yardımcı oldum hem de sponsor sağlayarak takımı finanse edebildim. Bu benim yaptığım en kıymetli işlerden biriydi. Bizim takımımız daha erkek ağırlıklıydı. Ekip lideri olduğum dönemde takıma alım mülakatlarını ben yapıyordum. Biraz daha pozitif ayrımcılık yaparak kadın mühendisleri almaya başladım" diye konuştu.



Dilara Dayıoğlu şunları söyledi: "Mekanik, elektrik ve yazılım ekiplerinde genellikle hep kadın mühendislere öncelik verdim. Onları da önde başlatmak istedim. Kadınlar daha dikkatli ve daha titiz çalışıyorlar. Ekibimizde kadınların fazla olduğu dönem, bizim Amerika'da en iyi dereceyi aldığımız dönemdi. Şu an okuduğum bölümler dolayısıyla asıl ilerlemek istediğim departman ağır çelik sanayi. Beni bu alanda da çok destekliyorlar. Amacım ülkeme hizmet edebilmek ve bana verilen eğitimin karşılığını ülkeme geri verebilmek. Daha sonrasında da uluslararası platformlarda ülkemi temsil etmeyi çok isterim"