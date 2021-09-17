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Türkiye’nin metal altın potansiyeli 4.500 ton

#Türkiye#Metal#Altın
Türkiye’nin metal altın potansiyeli 4.500 ton
Umut ERDEM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 111 adet altın arama ruhsatı, 36 adet altın ve 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu belirterek, “Türkiye jeolojisinin altın cevherleşmesi için elverişli olmasından hareketle tahmini metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur” dedi.

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CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bakan Dönmez’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Akın, önergesinde “Yeterli arama çalışmalarıyla ve bilimsel yöntemlerle doğruluğu kanıtlanmış, yapılabilecek arama faaliyetleri ile ekonomiye kazandırılabilecek Türkiye’nin altın rezervi kaç tondur? Türkiye’nin tahmini altın potansiyeli kaç tondur? Altın madeni işletmesi için verilen ruhsat sayısı kaçtır? Bu yılda altın araması için verilen ruhsat sayısı kaçtır? 2021 yılında kaç yerde altm sondajı yapılmaktadır? Son 10 yılda kaç altın arama ruhsatı ile kaç altm madeni işletme ruhsatı iptal edilmiştir?” sorularını yöneltti.

TAHMİNİ POTANSİYEL 4 BİN 500 TON

Bakan Dönmez, Akın’a verdiği yanıtta özetle şunları kaydetti: “Türkiye’de mevcut durumda 84 adet altın içeren kompleks maden (Altın+Gümüş, Altın+Bakır vs.) işletme ruhsatı bulunmakta olup, bu sahalardaki rezerv miktarları ruhsat sahipleri tarafından kompleks metal rezervi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle 1175 ton olan Türkiye’deki metal altın rezervine yeterli arama çalışmalarıyla doğruluğu kanıtlanmamış ancak yapılacak detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek rezerv, potansiyel rezerv olarak kabul edilmekte ve Türkiye jeolojisinin altın cevherleşmesi için elverişli olmasından hareketle tahmini metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur.

1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla 111 adet altın arama ruhsatı, 36 adet altın ve 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunmaktadır.

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205 ARAMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Maden arama safhasında 2020 yılı Nisan-Aralık döneminde Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Kırşehir ve Samsun illerinde; 2021 yılında Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, İsparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak illerinde altın arama sondajı yapılmıştır. Ocak 2011 - Ocak 2021 döneminde ruhsat bazında olmak üzere 205 adet arama, 27 adet işletme ruhsatı iptal edilmiştir.”

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#Türkiye#Metal#Altın