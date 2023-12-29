Türkiye'nin küresel ticaretteki payı rekor seviyede

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Bakan Bolat'ın açıklaması şöyle:

Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) %1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı %1,02 idi.” İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle.