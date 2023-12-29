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Türkiye'nin küresel ticaretteki payı rekor seviyede

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#Türkiye#Ticaret#İhracat
Türkiyenin küresel ticaretteki payı rekor seviyede
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 09:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat " 2023 yılının ilk 9 ayı sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir" dedi.

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Bakan Bolat'ın açıklaması şöyle:

Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) %1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı %1,02 idi.” İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle.

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#Türkiye#Ticaret#İhracat

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