×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

‘Türkiye’nin itibarını artırır’

Güncelleme Tarihi:

#Moody’S#Türkiye#Gri Liste
‘Türkiye’nin itibarını artırır’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

Moody’s, Türkiye’nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moody’s Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud’un imzasını taşıyan yorumda, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, “Bu gelişmenin Türkiye’nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor” denildi.

Haberin Devamı

Daoud, Türkiye’nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydedilen önemli ilerlemenin
göstergesi olduğunu belirtti. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Moody’S#Türkiye#Gri Liste

BAKMADAN GEÇME!