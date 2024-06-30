‘Türkiye’nin itibarını artırır’

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Moody’s, Türkiye’nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moody’s Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud’un imzasını taşıyan yorumda, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, “Bu gelişmenin Türkiye’nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor” denildi.
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Daoud, Türkiye’nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydedilen önemli ilerlemenin göstergesi olduğunu belirtti.