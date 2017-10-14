Türkiye'nin İlk uçak gemisinde yeni gelişme

İspanya’nın uçak gemisi Juan Carlos-1 ile benzer özelliklere sahip olacak gemide helikopter konuşlandırılabilecek, F-35 inip kalkabilecek, tank taşınabilecek. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile SEDEF Gemi İnşaatı Sanayi A.Ş. arasında imzalanan sözleşme kapsamında süren projede, tasarım desteği İspanyol Navantia firmasından alınacak. Haber7'nin haberine göre insani yardım amaçlı kullanılabilecek ve 700 kişilik amfibi taburu bir seferde arzu edilen yere intikal ettirebilecek gemi niteliğinde yapılacak TCG Anadolu’ya, insani yardım kapsamında kapalı, açık bölmelerine konteynerler konulabilecek.

Geminin aynı zamanda ameliyathane olacak. Herhangi bir doğal afette veya herhangi bir şekilde dost, müttefik ülkelere Türkiye’nin yardım etmesi gerektiği durumda bu gemi kullanılabilecek.