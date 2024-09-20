Türkiye’nin ilk tasarım fuarı Furnishings & Design Istanbul kapılarını açtı

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Mobilya endüstrisinin yaratıcı fikirlerini, iyi üretimlerini İstanbul’a çekmeyi amaçlayan fuar; 3 gün boyunca mimarları, iç mimarları, endüstri ürünleri tasarımcılarını, üreticileri, marka temsilcilerini, öğrencileri ve tasarımla ilgilenen herkesi bir araya getirecek. Fuarın açılış töreninde konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Bu bir tasarım, zihinsel dönüşüm ve vizyon fuarıdır” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “FDI mobilya sektörümüzün gelişmesine ve rekabet gücüne önemli bir katkı sunacak” dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: “’Tasarım Yeniden İstanbul’da’ mottosuyla düzenlenen etkinlik, sektörümüzün küresel rekabet gücünü artırmak için önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk tasarım odaklı fuarı Furnishings & Design Istanbul (FDI), yaratıcı zihinlerin bin yıllardır yeni formlar, yeni yaşayışlar tasarladığı, fikirlerin köklendiği ve özgün olanın olgunlaşıp dünyaya yayıldığı İstanbul’da başladı. “Tasarım Yeniden İstanbul’da” mottosu ile düzenlenen fuarın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve ev sahibi olarak MOSFED Başkanı Ahmet Güleç katılım gösterdi. 21 Eylül tarihine kadar açık kalacak olan fuarda mobilyadan aydınlatmaya, ev tekstilinden aksesuara kadar iç mekâna dair bütün kategorilerde tasarım ürünlerin sergilemesi yapılacak. Ayrıca tasarımcı ile üreticiyi buluşturan pek çok sempozyum ve etkinlik düzenlenerek tasarımın endüstrinin ayrılmaz bir parçası haline getirmenin neden önemli olduğu konusu ele alınarak geleceğin tasarım vizyonu konuşulacak.

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Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Dünyada övgüye bahsedilen bir mobilya sektörüne sahibiz. Özellikle son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla üretim ve ihracatta ciddi başarılar yakaladık. Bunu da tasarımla, üretimle, pazarlama ve markalaşma stratejisiyle başardık ama bunu yeterli görmüyoruz. Çünkü gelecek için önümüze koyduğumuz hedefler çok net. Bunlar arasında dünyadaki marka algımızı bir üst seviyeye çıkarmak, Türk mobilyasını vazgeçilmez hale getirmek, üretimimizdeki katma değeri ciddi oranda yükseltmek ve ihracatımızı artırarak dünyada en büyük ilk beş ülkeden biri olmak bulunuyor. Öte yandan; tasarımı endüstrinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeden ve inovasyonu merkeze koymadan sahip olduğumuz başarıyı büyüterek sürdürmemiz mümkün değil. Bu noktada fuarımızın misyonları arasında tasarım birikiminden daha fazla yararlanmak, yenilikçi fikirlerin paylaşıldığı bir platform oluşturmak, tasarımcı ile üretici birlikteliğini güçlendirmek bulunuyor. Bunda başarılı olduğumuz takdirde marka algımız güçlenecek, ihracatımız artacak ve Türk ürünleri globalde vazgeçilmez hale gelecek. Tasarımın sağlayacağı katma değer, yalnızca ürünlerimizi güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’yi global arenada daha güçlü bir konuma taşıyacak” açıklamasında bulundu.

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Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Mobilya sektörümüz üretim ve istihdama sağladığı katkı, yarattığı katma değer ve net ihracatçı olması boyutlarıyla ülkemizin kalkınması açısından önem arz eden ve bakanlığımız politikalarında da öncelikli yer alan sektörlerden birisidir. Bu nedenle “Tasarım Yeniden İstanbul’da” mottosuyla düzenlenen FDI bizim için çok önemli. Çünkü marka ve inovasyon Türk mobilyasının dünya pazarında yeri ve önemini belirleyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Global ekonomik dalgalanmaların olumsuz etkilerine karşı sektörün dirençli duruşu ve katma değer yaratan yapısıyla sektörümüz dünyada marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sektörümüzün en çok ihtiyaç duyduğu Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka bilincinin oluşturulması ve ülkemizin mobilyada bir cazibe noktası haline getirilmesinde ham madde üreticisinden tasarımcısına kadar sektöre hizmet eden ve Türk mobilyasını dünyaya tanıtmaya gayret eden tüm üretici, sanayici ve ihracatçımızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

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FDI’ın sektörün küresel rekabet gücünü artırmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Mobilya Türkiye ekonomisi için önemli sektörler arasında yer alıyor. 2024 yılı verilerine göre, sektörümüzde yaklaşık 15 bini aşkın ihracatçı firmamız faaliyet gösteriyor. Bu yılın ilk sekiz ayında istikrarlı ihracat rakamlarına ulaştık. Bu süreçte Irak, en büyük pazarımız olurken, Almanya ve Fransa’nın da ihracatımızda önemli bir yeri bulunuyor. Mobilya sektörümüz, yenilikçi ve çevre dostu tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Küresel pazarlarda tasarımlarımıza gösterilen ilgiyi büyük bir takdirle izliyorum. Bugün burada, sürdürülebilir üretim ve inovatif tasarımlarımızla, dünya pazarlarına nasıl daha güçlü bir şekilde girebileceğimizi tartışacağız. İstanbul, yüzyıllardır kültürel zenginliği ve ticari önemiyle bir tasarım merkezi oldu. Bu fuar, İstanbul’un global tasarım dünyasındaki yerini daha da güçlendirecek. FDI’ın iş dünyasına büyük bir dinamizm katacağına inanıyorum” dedi.

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Türkiye’nin tasarım vizyonunu ortaya koyarak, katma değerli üretime katkı sunma hedefiyle yola çıkan Furnishings & Design Istanbul’da (FDI) özgün tasarımların sergilendiği alanların yanı sıra birçok özel bölüm bulunuyor. Fuarın FDI D2B (Designer-to-Business) alanında tasarımcılar ile markalar iş birliği noktasında ikili görüşmeler gerçekleştirme imkanı bulacak. Özel kürasyonla oluşturulan FDI Design Circle alanında ise katılımcı firma ve markaların portfolyolarından seçilen özel ürünler sergilenecek. Ayrıca organizasyon kapsamında FDI New Horizon Exhibition sergi alanında farklı tasarım sergilemeleri yapılacak. FDI Stage & FDI Talks bölümünde ise üç gün boyunca 10 farklı oturum düzenlenecek.