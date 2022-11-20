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Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'dan büyük başarı!

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#Kızılelma#Baykar#Test
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 13:54

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı. Test sürüşünden başarıyla geçen Kızılelma'nın o görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.

MOTOR ENTEGRASYON TESTİNİ DE GEÇMİŞTİ

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, iki ay önce de ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlamıştı. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde bulunan test alanında yapılan testi, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetmiş ve Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış olmuştu.

Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı Kızılelmadan büyük başarı

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TEKNOFEST'TE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te görücüye çıkmıştı. Burada bir açıklama yapan BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Kızılelma havada 5-6 saat kalabiliyor. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarında. Maliyeti yüksek olmayacak, daha düşük maliyetle çok daha fazla üretebileceğiz. Kızılelma'da hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak" ifadelerini kullanmıştı.

İLK UÇUŞ 2023’TE

Baykar’ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin Test süreci yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı Kızılelmadan büyük başarı

Bayraktar Kızılelma'nın testinin ardından Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesaplarından yeni fotoğraflar paylaştı. Hesaplarındaki profil fotoğrafını da değiştiren Bayraktar, Instagram'daki paylaşımına da ekibini ve Kızılma'yı telefonuyla kaydederken çekerken videosunu paylaştı. Selçuk Bayraktar, paylaşımına 'Bayraktar Kızılelma'yla bir pazar hatırası...' notunu düştü.

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KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif rol alacak.

Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı Kızılelmadan büyük başarı

AGRESİF MANEVRALARLA HAVA MUHAREBESİ

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı’dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

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DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma’nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız Savaş Uçağı, planlanan bin 500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

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#Kızılelma#Baykar#Test

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