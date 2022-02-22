Türkiye'nin ilk cep uydusundan 40 günde 5 bin veri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Putinin kararının ardından Zelenskiden sert açıklamaPutin'in kararının ardından Zelenski'den sert açıklama#Zelenski
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir#Rusya
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeliden önemli açıklamalarSon dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar#Bahçeli
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir UEFAdan Şampiyonlar Ligi finali için karar...Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için karar...#Rusya-Ukrayna
Anne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı Tacizciyi görünce şok olduAnne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı! Tacizciyi görünce şok oldu#İzmir
Çinde otoriteler Jack Manın peşine düştü Risk raporu talep ettilerÇin'de otoriteler Jack Ma'nın peşine düştü! Risk raporu talep ettiler#Jack Ma
Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyor#Bitcoin
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Son dakika... Putinin hamlesine dünyadan tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiSon dakika... Putin'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
Çok can yanacak Tünelde saldırı...Çok can yanacak! Tünelde saldırı...#Galatasaray Göztepe
Gizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu İlk tepki babasından gelmiştirGizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu! 'İlk tepki babasından gelmiştir'#Gizem Tuncer
HABERLEREkonomi Haberleri

Türkiye'nin ilk cep uydusundan 40 günde 5 bin veri

#Grizu-263A#Cep Uydusu#Zonguldak
Türkiyenin ilk cep uydusundan 40 günde 5 bin veri

Zonguldak’ta üniversite öğrencilerinin 5 yıllık süreçte hazırlayarak uzaya gönderdiği Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 13 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaya fırlatılmasının ardından 38 gün geçti. Yörüngede olan Grizu-263A uydusu veri alışverişi devam ediyor.

Haberin Devamı

Zonguldak'ta Grizu-263 takımının 5 yıl önce çalışmalarına başladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 13 Ocak günü saat 18.40 sıralarında Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaya fırlatılmasının ardından geçen 40 günün ardından veri alışverişi kesintisiz devam ediyor.

40 günde 5 binin üzerinde veri aktarımı yapılırken Grizu-263A yeni hedefi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde kurulan kendi yer istasyonundan veri aktararak çift taraflı bir veri transferi fikrini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Türkiyenin ilk cep uydusundan 40 günde 5 bin veri

“YENİ DENEMELERLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Geçen 40 günlük süreçte alınan verileri sağlıklı bir şekilde değerlendirebildiklerini ifade eden Grizu 263 Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, “13 Ocak’ta uydumuzu fırlatıştık fırlatmayla birlikte bizim için bir heyecan dalgası başladı. Burada merak ettiklerimiz vardı. Bunlardan en önemlisi uydumuzdan sinyal alabilecek miydik? Aldık. Tabi ki uydunun fırlatılma zamanı tam bir kaotik bir zamandı. O noktada aldığımız verileri değerlendirmede sıkıntılar yaşıyorduk ama zaman içerisinde alt sistemlerimiz etkin bir şekilde çalışamaya başladı. Pasif manyetik sistemimiz kusursuz bir şekilde çalıştı ve yörüngede dengelendik. Artık aldığımız verileri sağlıklı bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Bundan sonra yeni denemelerle işimize devam edeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Türkiyenin ilk cep uydusundan 40 günde 5 bin veri

“YENİ DENEMELERİ YAPMAK İÇİN HAZIRIZ”

Bütün sistemi teker teker kontrol ederek ölçümleri yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, “40 günlük süreçte ilk fırlatılma anında spin dediğimiz uydunun kendi ekseni etrafında hızlı dönüyordu ve bunun dengelenmesi gerekiyordu. Diğer alt sistemlerin etkin bir şekilde deveye alınabilmesi için şartlardan biriydi. İki hafta içerisinde beklentilerimizden daha hızlı bir şekilde bu dengelenmeyi sağladık. Uzayda kaybetme korkumuz vardı. Sinyalin kaybolması uydumuzu o geniş evrende bulmamızı güçleştirecekti. Sistemimiz sağlık bir şekilde çalışınca bu modeli de oluşturduk. Artık diğer denemelerimiz yapmak için hazırız. Bütün sistemi teker teker kontrol ediyor ve ölçümleri yapıyoruz. Şuana kadar ki sonuçlar gerçekten istediğimizi aldığımızı gösteriyor” dedi.

Haberin Devamı

Türkiyenin ilk cep uydusundan 40 günde 5 bin veri

“CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR ARAYA GELECEĞİMİZ İÇİN HEYECANLIYDIK”

Grizu-263 takımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak programında kendisi ile görüşeceklerini fakat programın iptali sonrası AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüşmeyi aktaran 263 Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, “Ekipce çok heyecanlıydık. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelebilmemizin heyecanı vardı. Ama programda değişiklik oldu ve Binali Yıldırım ile ekibimiz bir araya geldi. Ekibimizin geleceği ve yapılan çalışmalar hakkında konuştuk. Gençlerimizin geleceğe dair söyleyecekleri çok sözleri var bunlar konuşuldu geleceğe umutla bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozduHaberi görüntüle

“40 GÜNLÜK SÜREÇTE 5 BİNİN ÜZERİNDE VERİ ALDIK”

Grizu-263A, 13 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaya fırlatılmasının ardından geride kalan yaklaşık 40 günün ardından 5 binin üzerinde veri aldıklarını ifade eden Grizu 263 Takımı'ndan Osman Turgut, “40 günlük süreç bizim için çok heyecanlı geçti. Bu heyecanlı süreç sadece biz değil dünyanın birçok alanında yer istasyonları ile birlikte takip ettik. Bu sayede çok fazla veri aldığımızı söyleyebilirim. Bu süreçte sayısal olarak 5 bine yakın veri aldık. Bununla kalmayıp bu verileri ekranda göründüğü üzere grafikleştirebildik. Bu veriler artık online bir ortamda herkesin takip edeceği şekle dönüştü. Bunun yanı sıra bu 40 günlük süreçte bizim için en önemli olan şey haberleşmenin sürekliliğiydi. 40 günün sonunda gördük ki telemetre verilerimiz hala aktarılmaya devam ediyor. Bu demek oluyor ki haberleşmemiz sağlıklı olarak devam ediyor” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyorHaberi görüntüle

“YER İSTASYONUMUZDAN UYDUMUZA VERİ AKTARARAK ÇİFT TARAFLI BİR VERİ TRANSFERİ FİKRİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Grizu 263 Takımı'ndan üniversite öğrencisi Osman Turgut, yeni hedeflerini açıkladı. 40 günlük süreçte sadece veri aldıklarını ifade eden Turgut, yeni hedeflerinin yer istasyonundan veri aktararak çift taraflı bir veri transferi fikrini hayata geçireceklerini ifade ederek “Bütün uydular Dünya yörüngesinden çıktıktan sonra veya yörüngeye yakın bir yerde uzay boşluğunda hareket etme eğiliminde gösterirler. Bizim uydumuz kendi üzerindeki pasif manyetik kontrol kartı sayesinde neredeyse dönüşünü sıfırladı. Bu dönüşü sıfırlaması bizim için ilerleyen projelerde bir referans kaynağı olur. Biz bu zamana kadar her şeyi doğru yaptık yapmaya devam edeceğiz. Şuana kadar uydumuz belli aşamaları yerine getirdi. Biz şuana kadar ondan veri aldık. Bundan sonra veri göndermeyi de deneyeceğiz. Yer yüzünden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde kurulan kendi yer istasyonumuzdan uydumuza veri aktararak çift taraflı bir veri transferi fikrini hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Grizu-263A#Cep Uydusu#Zonguldak

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan