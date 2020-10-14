Türkiye'nin fındık ihracatında başı AB çekiyor

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin fındık ve mamulleri sektörünün ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artarak 1 milyar 231 milyon 61 bin dolardan 1 milyar 450 milyon 568 bin dolara yükseldi. Fındık ve mamulleri sektörü, söz konusu dönemde toplam ihracattan yüzde 1,3 pay aldı.

Fındık ve mamulleri sektörünün yılın 9 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği 10 ülke sırasıyla İtalya, Almanya, Fransa, Polonya, Kanada, Hollanda, Avusturya, İsviçre, İspanya ve Belçika olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin fındık ve mamulleri sektörünün ocak -eylül döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği 10 ülkenin 8 tanesi Avrupa Birliği AB ülkelerinden oluştu.

Söz konusu dönemde, fındık ve mamulleri sektörünün İtalya'ya 330 milyon 220 bin dolar, Almanya'ya 321 milyon 842 bin dolar, Fransa'ya 110 milyon 631 bin dolar Polonya'ya 71 milyon 701 bin dolar, Kanada'ya 53 milyon 44 bin dolar, Hollanda'ya 50 milyon 585 bin dolar, Avusturya'ya 48 milyon 47 bin dolar, İsviçre'ye 45 milyon 859 bin dolar, İspanya'ya 35 milyon 772 bin dolar, Belçika'ya 34 milyon 958 bin dolar tutarında dış satım gerçekleşti.

Yılın 9 ayında sektörün dış satımında İtalya'ya yüzde 13,5, Almanya'ya yüzde 25,1, Fransa'ya yüzde 13,7, Polonya'ya yüzde 41,1, Kanada'ya yüzde 36,4, Hollanda'ya yüzde 24, Avusturya'ya yüzde 34,1, İsviçre'ye yüzde 37,6, İspanya'ya yüzde 9,5, Belçika'ya yüzde 22,3 artış kaydedildi.



MİKTAR BAZINDA EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Fındık ve mamulleri sektöründe miktar bazında en fazla ihracat artışı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'ya gerçekleşti. Sektörün Almanya'ya ihracatı bu dönemde 64 milyon 524 bin dolar arttı. Dış satımda Almanya'nın ardından İtalya'ya 39 milyon 227 bin dolar, Polonya'ya 20 milyon 880 bin dolar, Kanada'ya 14 milyon 168 bin dolar, Fransa'ya 13 milyon 304 bin dolar artış kaydedildi.

Geçen yılın ocak - eylül döneminde İrlanda, Şili, Filistin, Gambiya, Maldivler, Mozambik, Seyşeller, Senegal, Gine, Venezuela, Fildişi Sahilleri'ne dış satımı bulunmayan fındık ve mamulleri sektörü bu yılın aynı döneminde bu ülkelere de ihracat gerçekleştirdi. İl bazında bakıldığında ise Fındık ve mamulleri sektöründe en fazla ihracatı 552 milyon 753 bin dolarla Trabzon gerçekleştirdi. Trabzon'u 464 milyon 498 bin dolarla İstanbul, 143 milyon 650 bin dolarla Giresun, 113 milyon 607 bin dolarla Ordu, 62 milyon 966 bin dolarla Düzce izledi.

Bu yılın 9 ayında 120 noktaya ihracat gerçekleştiren sektör geçen yılın aynı döneminde 117 noktaya dış satım gerçekleştirmişti.