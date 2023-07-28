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Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 2,5'i bu santralden

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#Yeniköy – Kemerköy Termik Santrali#Elektrik#Üretim
Türkiyenin enerji ihtiyacının yüzde 2,5i bu santralden
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 12:40

Yerli kaynaklardan elektrik üretiminin yüzde 60’a yaklaştığı Türkiye’de, kritik tesislerin başında da Yeniköy – Kemerköy Termik Santrali yer alıyor. Santralde her gün 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen üretim yapılıyor.

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Son yıllarda enerjide yerlileşme adımlarıyla tüm dünyanın dikkati çeken Türkiye, sadece kendisinin değil, bölge ülkelerinin de enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.

Özellikle pandemi döneminde dünyada yaşanan enerji krizinde Türkiye’nin etkilenmemesinin nedeni olarak yerli kaynaklar dikkati çekiyor.

Hali hazırda yerli kaynaklardan elektrik üretiminin yüzde 60’a yaklaştığı Türkiye’de, kritik tesislerin başında da Yeniköy – Kemerköy Termik Santrali yer alıyor.
Elektrik üretimini yüzde 100 yerli kömür ile yapan santral, Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 2,5’ini tek başına karşılıyor.

Santralde her gün 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen üretim yapılıyor. Büyük çoğunluğu bölge halkından oluşan 3 bin 100 kişi istihdam ediliyor.
Santral Avrupa standartlarında çevre emisyon kriterlerine uygun üretim yapıyor.

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#Yeniköy – Kemerköy Termik Santrali#Elektrik#Üretim

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