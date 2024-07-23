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Türkiye’nin ‘enerji filosuna’ yedinci gemi katılıyor

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#Recep Tayyip Erdoğan#Sakarya Gaz Sahası#Sondaj Gemileri
Türkiye’nin ‘enerji filosuna’ yedinci gemi katılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:00

Türkiye, halihazırda 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle denizlerde yürüttüğü petrol ve doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini filoya ekleyeceği 7’nci gemi ile daha da ileri seviyeye taşıyacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Sakarya Gaz Sahası’ndaki gaz üretiminde kullanılacak yeni bir doğalgaz gemisi alındığını, söz konusu yüzer gaz işletme platformu gemisinin Türkiye’ye gelmek üzere gelecek hafta yola çıkacağını dile getirdi. Erdoğan, 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki geminin yaklaşık 2 ay sonra Türkiye’de olacağını müjdeledi. Faaliyete geçtiğinde 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platformun bir üs gibi Karadeniz’de 15-20 yıl hizmet vermesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Kasım 2023’te yaptığı açıklamada, filoya denizde konumlanarak üretim yapabilecek yüzer üretim, depolama ve tahliye (FPSO) gemisinin eklenmesinin planlandığını duyurmuştu.

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Türkiye’nin doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor. 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Sakarya Gaz Sahası#Sondaj Gemileri

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