Türkiye'nin en yüksek rakımlı Rüzgar Enerji Santrali Van'da kuruldu

Güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasındaki 28 il arasında en yüksek ikinci sırada yer alan Van, aynı zamanda Türkiye'de rüzgâr enerjisinden elektriğin üretilebileceği en verimli şehirler arasında da gösteriliyor.

Van'ın bu potansiyelinin ekonomiye kazandırılması için 3 yıllık çalışma sonrası 55 milyon dolarlık yatırımla 14 rüzgâr türbininin yer aldığı RES kuruldu.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Balaban mevkiinde kurulan ve 53,2 megavat kapasiteye sahip santral, 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK RAKIMDAKİ RES'İ

Van'da kurulan RES, Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve en doğusundaki rüzgâr enerjisi santrali konumunda yer alıyor.

Türkiye'nin rüzgâr haritasını çok iyi analiz ettiklerini ve Van'daki santralle Doğu Anadolu'nun rüzgar enerjisi potansiyeline bugüne kadar ki en büyük yatırımı yaptıklarını belirten FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin; Van, Balıkesir, Yalova ve İstanbul Çatalca'da kurulan 4 yeni rüzgar enerjisi santrali yatırımının üretime başladığını vurguladı.

Van'daki bağlama RES'in, 2021 yıl ortasına kadar tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi planlanıyor.