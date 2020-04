PAPARA NASIL GİDİYOR?

Papara, finansal hizmetlerin tabana yayılması ve herkes için erişilebilir olması için gayret gösteren bir finansal teknoloji kuruluşu. 3,5 yılda 3,5 milyon kullanıcıya ve 50 milyar TL’lik bir finansal işlem hacmine ulaştık. Bugün saniyede 4 finansal işlem gerçekleştiriyoruz Türkiye’nin en yüksek işlem hacmine sahip finansal teknoloji girişimiyiz.

Bu performansımızla aynı zamanda KPMG ile H2 Ventures’ın birlikte hazırladığı ve dünyanın en yenilikçi finansal teknoloji kuruluşlarının yer aldığı “Fintech 100” listesine Türkiye’den giren tek kuruluş olduk.

HİZMETLERİNİZ NELER? YENİ ÜRÜNLER VAR MI?

Papara, kullanıcılarına para transferi ve ödeme hizmetleri sunuyor. Hesabınıza 7/24 tüm banka hesaplarınızdan, tüm ATM’lerden veya PTT şubelerinden para yatırabiliyorsunuz. Hesabınızdaki parayı tüm banka hesaplarınıza 7/24 çekebiliyorsunuz. Rehberinizden herhangi birini seçip 7/24 para gönderebiliyorsunuz. Faturalarınızı ödeyebiliyor, Papara Card’ınız ile tüm dünyada harcama yapabiliyorsunuz. Yaptığınız tüm harcamaları grafiklerle kategoriler halinde takip edebiliyor, bütçenizi borçlanmadan yönetebiliyorsunuz. Ve tüm bunları yaparken hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Para göndermek, fatura ödemek, para yatırmak, para çekmek, neredeyse her şey tamamen ücretsiz.







TEMASSIZ ÖDEMENİN BÜYÜK ÖNEM KAZANDIĞI GÜNLER YAŞIYORUZ. BU ALANDAKİ HİZMETLERİN GELECEĞİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLERİNİZİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Nakitsiz bir hayat ve temassız/mobil ödemenin geleceği bizleri Papara projesini geliştirmeye motive eden unsurların başında geliyor. Uygulamamızla beraber yenilenen Mastercard ve VISA logolu bütün Papara Card’lar temassız özelliği barındırıyor. 2020 itibariyle temassız özelliği olmayan kart çıkarmıyoruz. Temassız ödemelerde bizi en çok heyecanlandıran ve deneyim kazanmamızı sağlayan projemiz İstanbul’daki ortaokul ve liselerde 2019 yılında hayata geçirdiğimiz EDU Card projesi. EDU Card’lar ile öğrencilerimizin nakit kullanmadan günlük harcamalarını temassız gerçekleştirmesini ve kâğıt/madeni para ile bulaşan bakteri ve virüslerden uzak durmasını sağlıyoruz. Bu projeye COVID-19 salgınından çok önde başladık. Takdir edersiniz ki COVID-19 gündemde olan bir virüs fakat çocuklarımızın günlük hayatta nakit para sebebi ile çok fazla bakteri/virüs ile teması söz konusu. Bu yüzden COVID-19 bizim yalnızca tezlerimizi doğruladı diyebiliriz, riskin farkındalığı Papara ekibinde her zaman çok yüksekti.

Bu farkındalığın küresel ölçekte yayılması ile birlikte zaten hızlı büyüyen mobil ödeme pazarının çok daha ciddi bir ivme kazanacağına eminiz. Bizler de yeni uygulamamızda QR Kod ile ödeme yöntemini ekleyerek teması azaltmak için bir adım daha attık. Dünyada QR, Temassız Kart, Mobil uygulamar ile temassız ödeme gibi çok farklı temassız ödeme deneyimleri oluşmuş durumda. Ülkemizde temassız ödemenin geleceğinin kaçınılmaz olduğundan emin olmakla beraber, tüketicinin temassız ödeme deneyiminde hangi yöntemi kullanacağı belirleyici olacak.





PAPARA’YI DİĞER TEMASSIZ ÖDEME HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDAN FARKLI KILAN ÖZELLİKLERİNİ NASIL ÖZETLERSİNİZ?

Papara’nın her zaman en büyük farkı yaşattığı kullanıcı deneyimi ve hızı. Herhangi bir şubeye gitmeden mobil uygulamamızı indirip yaklaşık bir dakika içinde hesap açabiliyorsunuz. Temassız özellikli kartınızı hesabınıza tanımlamak için kartın yer aldığı zarftaki QR kodu taratmanız yeterli oluyor. Yani temassız bir kartı yine temassız bir şekilde hesabınıza tanımlayabiliyorsunuz. Sonuçta iki dakika içinde size ait ücretsiz kullanabileceğiniz bir hesap ve tüm dünyada kullanabildiğiniz ücretsiz bir kart hazır oluyor.

Kartın başka hiçbir yerde bulamayacağınız birçok özelliği var. Öncelikle temassız kartlarımızın tamamı ulaşımda da kullanılabiliyor. Örneğin bugün Papara Card’ınız ile Eskişehir’de otobüslerde, Londra’da metrolarda ödeme yapabiliyorsunuz. Kartınız kullandığınız mesafeyi hesaplayıp hesabınıza o kadar tutar yansıtıyor. Yaptığınız her harcamada telefonunuza otomatik olarak bildirim geliyor. Kartınızı bir yerde unuttuğunuzda mobil uygulamanızdan geçici olarak kapatabiliyorsunuz. Ya da kaybettiğinizde hiçbir yeri aramadan yine uygulamanızdan iptal edebiliyorsunuz. Kartınızla yaptığınız herhangi bir harcamaya itiraz etmek için sayfalarca form doldurmanız veya şubeye gitmeniz gerekmiyor. Bizi aramanız yeterli. İlandır...