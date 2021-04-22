Türkiye'nin en yüksek bayrak direği Çamlıca'da!

İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Bayrağı ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı törende, devasa Türk Bayrağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göndere çekilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği proje kapsamında Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne dikildi. Bakanlık tarafından 31 Ocak 2021 tarihinde yapımına başlanan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye’nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türk Bayrağı ile buluşacak. Bakan Karaismailoğlu’nun katılacağı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk Bayrağı göndere çekilecek.

İSTANBUL’UN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLEBİLECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıldönümünde göndere çekilecek olan devasa Türk Bayrağı İstanbul’un birçok noktasından da görülebilecek. Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’nin yapılması ile işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin söküldüğü alana dikilen Türkiye’nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bin metrekarelik Türk bayrağı ile buluşacak. Türk Bayrağı İstanbul semalarında gururla dalgalanırken; İstanbul’un siluetine anlam katacak.

111 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en uzun bayrak direğinin alt çapı 335 santimetre, üst çapı 75 santimetre. İnşa edilen direğin tabanı için 32 ton demir, 240 metreküp beton kullanıldı. Direk kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlanıp, en alt parça 410 santimetre, en üst kısım 140 santimetre iç içe girmektedir. Toplam direk imalatı 144.75 metre oldu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara