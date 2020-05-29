Türkiye'nin en yükseği! Bitime 70 metre kaldı

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ’çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajında, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 205 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan baraj inşaatında şu ana kadar 2 milyon 985 bin metreküplük imalat gerçekleştirildi. Türkiye’nin en prestijli projelerinden olan ve tamamlanması için 70 metre gövde yüksekliği kalan Yusufeli Barajı’nın gelecek yıl devreye alınması planlanıyor. ARTVİN’DEN EDİRNE’YE YOL YAPILACAK KADAR BETON DÖKÜLECEK

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı’nda, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021’de ise elektrik üretimine geçilecek.

ÇORUH HAVZASI’NA 143 PROJE PLANLANDI

Yıllık ortalama debisi 6,3 milyar metreküp olan Çoruh Nehri’nin kaynak kısmındaki Laleli Barajı ile daha aşağı kesiminde yer alan TBMM 85’inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2 bin 632 megawatt kapasiteyle yılda 8,631 gigawatt elektrik üretilecek. Çoruh Havzası’nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

