Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından belirlenen ‘Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi’ iki yılda ortalama yüzde 511 büyüdü, verimliliklerini de yüzde 221 arttırdı. Bu yıl pandemi nedeniyle gecikmeli ve online olarak açıklanan listeye göre ‘en hızlı 100’, istihdamlarını yüzde 86 arttırdı. Bu şirketlerin yaş ortalaması 12.6, yöneticilerinin yaş ortalaması ise 46 oldu. 2016-2018 dönemindeki verilerle yapılan sıralamaya göre, birinci sıraya yüzde 4 bin 357’lik büyümesiyle Ankara merkezli Gintek İnşaat Sanayi oturdu.

67 ÜLKEYE İHRACAT

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, düzenlenen online ödül töreninde şirketlerin sağladığı başarıya dikkat çekerek, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesi, yüzde 511. Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 12 kat üzerinde bir performans gösterdiler” dedi. “2018 yılında her bir şirket ortalama, 79 milyon TL’lik satış yaptı. Yine her biri ortalama 111 kişiye istihdam sağladı” diyen Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63’ü ihracat yapıyor. Tam 67 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK, DİJİTAL, EĞİTİME ÖNEM...

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Türkiye 100 şirketleri herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla yapıyorlar. Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar. Yüksek bir çevre bilinciyle ‘sıfır atık’ anlayışıyla çalışıyorlar. Türkiye 100 listesinin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Listede 3 büyük şehir dışında, 25 şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, burada da açık bir şekilde görülüyor. Listede bilişimden, telekoma; inşaattan, lojistiğe; gıdadan, tekstile; plastikten, makineye kadar, çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik aslında, ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin, en güzel ispatı.”

BİRLEŞİK KRALLIK’LA ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ

Programa katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’la serbest ticaret anlaşması için çalıştıklarını söyledi. Pekcan şöyle konuştu: “İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söylemek isterim. Bu anlaşmayla ilgili her an sonuç almayı ve en önemli ticaret ortaklarımızdan İngiltere ile aramızdaki ticaret rejimini netliğe kavuşturmayı umuyoruz.”