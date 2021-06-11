Türkiye'nin en büyüğü olacak... Dev proje uzaydan görülebilecek!

Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali SCADA Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin tek çölü olan bu bölgenin hem çevreye hem de ekonomiye katkısı olacak. Mimari projenin adı da vaha. Ben bu projeyi hazırlayan ekibe teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene 42 ton altın üretildi. Biz Atatürk'ün partisiyiz diyenler bir kazma vurup altın aramamışlar. Altın işletmeciliği yapmamışlar. Biz altın işletmeciliğini başarıyla yürütüyoruz. Diğer alanlarda da vizyonsuzluk örneklerini çoğaltmak mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi güçlü irade bizim yollarımızı açıyor" açıklamasında bulundu.

UZAYDAN GÖRÜLÜYOR

Bakan Varank konuşmasının devamında "Diğer bakanlıklarımızla koordine halinde yenilenebilir enerjide adımlar atıyoruz. Kalyon YEKA GES projesi bütüncül bakış açısıyla dünyada önemli örneklerden. Bu santral uzaydan görülebilen santrallerden biri. Ülkemizin tek gerçek gündemi yatırım, istihdam, üretim. Kalyon Holding'i bu vesileyle tebrik ediyorum. Bu yatırımlar büyümenin göstergesi" ifadesinde bulundu.

İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2022 sonunda tüm proje biterek hayata geçecek ve önemli katkıları olacak. 2600 futbol sahası büyüklüğünde bir alan. Yüzde 30'u tamamlanmış durumda. Tüm alan güneş enerjisiyle dolacak. Fosil yakıt kullanımı engellenmiş olacak. Konyamıza istihdam sağlayacak. Hem belediye hem de kaymakamlığımız geziler düzenleyecek. Vatandaşlarımız bilgilendirilecek. Başta gençlerimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, "Bu yatırım Konya'yı küresel yarışta öne çıkaracak. Bugün böyle bir tesisi baba ocağımıza Karapınar'a yapılmasının gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız devletle milletin çocuklarını birleştirdi. Hizmeti görüyorsunuz. Allah sebep olanlardan razı olsun" dedi.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dün altın madeni için temel attık. Bugün burada güneş enerjisi santralimizin temelini atıyoruz. Daha fazla yerli ve yenilebilir enerji diyoruz. Türkiye'nin en büyüğü olacak projede önemli aşamaya şahitlik edeceğiz. YEKA yarışmasına Konya'da başlamıştık. Burası bizim ilk göz ağrımız. Küçük ve orta ölçekli yatırımcıları da daha çok dahil etmek istiyoruz. Yılın son çeyreğinde yeni bir YEKA RES yapmayı düşünüyoruz. ABD, Japonya ve Kore'den daha çok güneş paneli üretiyoruz. Panellerin yerlilik oranı yüzde 70'lerin üzerinde. Enerji sistemlerinde merkez ülke Türkiye diye attığımız adımın en güzel örneği" ifadesinde bulundu.

BİRİNCİ FAZ TAMAMLANDI

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu , "Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji atılımı açısından tarihi bir günü yaşıyoruz. Türkiye enerji alanında yeni bir sayfa açmış oldu" dedi. Kalyoncu, "Santralimizin birinci fazını tamamladık. Santralimizin Türkiye'nin şu anda en büyük güneş enerjisi üretim merkezi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tamamı devreye girdiğinde Avrupa'nın en büyük dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak." ifadelerini kullandı. Cemal Kalyoncu, "19 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızı açtık. AR-GE dahil güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında toplayan ve bu özelliğiyle dünyada ilk ve tek olan fabrikamız sadece panelleri üretmek için değil bu alanda Türkiye'yi ileriye taşıyacak teknolojiyi geliştirmek için de faaliyete başladı." dedi.

1,5 MİLYON TON FOSİL YAKIT VE KARBONDİOKSİT SALIMI DA ENGELLENMİŞ OLACAK

Her ay yaklaşık 104 bin panel kurulumunun hedeflendiği santral, tamamlandığında yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen ve yüzde 22 yüksek verimlilik oranına sahip paneller, güneşi doğuşundan batışına kadar takip edecek. Böylece yüzde 12 daha fazla elektrik üretecek.

İki yüzünden de elektrik üretme kabiliyetine sahip paneller, yüzde 5 civarında bir elektrik artışı daha sağlayacak.

Santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salımı da engellenmiş olacak.

KALYONCU'DAN CNN TÜRK'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu.

Söz konusu alanın 11 km'ye 3 km yani 2600 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu söyleyen Kalyoncu, "Uzaydan görülebilecek. Daha önce burası göldü. İklim değişikliği nedeniyle tarım ve hayvancılık yapılamaz oldu. Şimdi bu özelliğini kaybetmiş alanda ülkemiz için güneşten temiz enerji üretip halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun açıklamaları şu şekilde:

-Buranın çevre katkısında çok önemli konular var. Yaklaşık 1.5 milyon ton emisyon hacmi kazancımız var. Ayrıca dışa bağımlılıktan enerjimiz kurtaracak. Eğer bunu kurmasaydık 1000 megavatlık ya kömür ya gaz santrali kurulacaktık. Bunlar hem çevreyi kirletecekti hem de yurt dışına dövizimiz gidecek. Çevre ekonomi ve istihdam noktasında çok büyük katkısı olacak.

-Fabrika ve enerji üretim tesisimizin yıllık ülkemize katkısı 400 milyon dolar döviz çıktısını engelleyecek. Şu an yüzde 30'dayız. İnşallah Aralık 2022'de yüzde 100'ü yakalayacağız.

-Gördüğünüz paneller Ankara'da Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açtığımız Kalyon teknolojileri fabrikasında üretiliyor. Dünyanda eşi benzeri olmayan bir fabrika. Şu an yüzde 80'i panellerin yerl. Yerlilik oranları da çok yüksek. Yerlilik oranları yükseldikçe dışarıya döviz çıkışı da azalacak. O çok büyük avantaj. ARGE merkezimiz var 100'den fazla akademisyen çalışıyor. İnşallah daha iyi ürünler üreteceğiz. Panellerimiz çerçevesiz iki taraftan da enerji üretiyor. 2022'den sonra 2 milyon 400 bin hanenin enerjisini biz sağlayacağız.

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