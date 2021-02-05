Türkiye'nin elektrikli bisiklet ihracatı önceki yıla göre 3 kat arttı

Üzerindeki batarya sayesinde kullanıcısına pedal çevirdiğinde ekstra güç sağlayan elektrik destekli bisiklet, katma değerli bir ihraç ürünü olarak dikkati çekiyor. AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2019'da 43 ülkeye ihraç ettiği elektrikli bisikletten 9 milyon 826 bin dolar döviz girdisi sağladı.

İhracatta salgın nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde düşüş yaşansa da toparlanma hızlı oldu. Özellikle elektrik destekli bisiklet kullanımının hızla yaygınlaştığı Avrupa ülkelerinden gelen talebin de etkisiyle 2020'de ihracat, önceki seneye göre yaklaşık yüzde 300 artarak 39 milyon 234 bin dolara çıktı.

İhracatta ilk sırada 9 milyon 660 bin dolarla Finlandiya yer aldı. Bu ülkeyi 7 milyon 926 bin dolarla İtalya ve 7 milyon 494 bin dolarla Hollanda izledi.

"SEKTÖRÜN ÜRETİM PLANLAMASI ELEKTRİKLİ BİSİKLETE KAYDI"

Manisa'da yıllık ortalama 250 bin adet bisiklet üretimi yapan ve bunun yüzde 70'ini ihraç eden Accell Bisiklet'in Genel Müdürü ve Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şakrak, AA muhabirine, Avrupa Birliği ülkelerinde elektrikli bisiklet satışının her geçen yıl katlandığını söyledi

Türkiye'deki üreticilerin bu fırsatı iyi değerlendirdiğini belirten Şakrak, sektörün üretim planlamasını yavaş yavaş bu ürünlere kaydırdığını ifade etti. Elektrik destekli bisikletin yüksek katma değeriyle ihracatı katladığını dile getiren Şakrak, salgın nedeniyle geçen yılın ilk 2 çeyreğinde sipariş iptalleri, ertelemeleriyle karşılaştıklarını ve umutsuzluğa kapıldıklarını ancak daha sonra bunu aştıklarını belirtti.

Şakrak, "İnsanlar salgında sosyal mesafenin en iyi olduğu ulaşım aracı olarak gördükleri bisiklete yönelince satışlarımız patladı. Talep çok artınca temin sürelerimiz uzadı. Tedarikçiler de şu anda bu siparişleri karşılamakta zorlanıyorlar." dedi. Uzak Doğulu üreticilerin teslim tarihi olarak 2022 yılı ağustos ayını verdiğini, bu süreçte Türkiye'deki üreticilerin önemli bir fırsat yakaladığını dile getiren Şakrak, "Elektrikli bisikletin toplam bisiklet ihracatındaki payı yüzde 42'lere yükseldi. Toplam 92 milyon dolarlık bisiklet ihracatımızın 39 milyon dolarını elektrikli bisiklet ihracatı oluşturuyor. İhracatta ciddi bir artış yakaladık. Bu artış önümüzdeki yıllarda da devam edebilir." diye konuştu.