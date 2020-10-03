Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde yüzde 8,4 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 26 milyar 145 milyon 944 bin kilovatsaate yükseldi.



AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 960 milyon 214 bin kilovatsaatle 3 Eylül'de, en düşük tüketim ise 730 milyon 676 bin kilovatsaatle 27 Eylül'de gerçekleşti.



Eylülde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artışla 26 milyar 145 milyon 944 bin kilovatsaate çıkarken, üretim de yüzde 8,8 artışla 26 milyar 311 milyon 727 bin kilovatsaat oldu.



Elektrik üretiminin yüzde 21,1'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 30,5'i doğal gaz santrallerinden, yüzde 22'si ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 7,9, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 14 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 4,5'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.



ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 59 AZALDI



Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59,1 azalarak 129 milyon 97 bin kilovatsaatten 52 milyon 796 bin kilovatsaate düştü.



Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 30 artarak 218 milyon 579 bin kilovatsaat oldu. Eylül 2019'da 168 milyon 33 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.



Öte yandan, ağustos sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 93 bin 22 megavata ulaştı.