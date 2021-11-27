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Türkiye’nin dört bir yanından ilgi görüyor! Fiyatı 500 liraya kadar çıkıyor

#Adana#Yarış Atı#Saf Kan
Türkiye’nin dört bir yanından ilgi görüyor Fiyatı 500 liraya kadar çıkıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde at yetiştiriciliği yapan Yavuz Atakan, servet değerindeki atlara gözü gibi bakıyor. Her biri 250 bin ile 500 bin TL değerinde olan safkan İngiliz ve Arap atlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Atakan, yarış atlarına Türkiye’nin birçok ilinden müşteri çıktığını kaydetti.

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Kozan’ın Yassıçalı Mahallesinde 200 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 27 yıldır ata mesleği at yetiştiriciliğini sürdüren Yavuz Atakan, İngiliz ve Arap atlarına gözü gibi bakıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından ilgi görüyor Fiyatı 500 liraya kadar çıkıyor

Bir çok yarışta derece alan ve her at yetiştiricisinin hayali olan Gazi koşunda derece hayali olduğunu kaydeden Yavuz Atakan, atların çok duygusal ve bebek gibi bakım istediklerini söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanından İngiliz ve Arap atlarına yoğun talep olduğunu kaydeden Yavuz Atakan her gün bakımlarını yaparak elleri ile besliyor koşu antrenmanları yaptırıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından ilgi görüyor Fiyatı 500 liraya kadar çıkıyor

"BAKIMLARI BEBEKTEN DAHA ZOR"

200 dönüm arazide her biri servet değerinde olan İngiliz ve Arap atlarının yetiştiriciliğini yapan Yavuz Atakan, “Arap atı İngiliz atı olarak yetiştiriyorum. Bunlar özellikle yarış atı. İkramiye koşuları var. Talep var, isteyen olunca yetiştirdiğimiz atları satıyoruz. Fiyatları güzel. Talep yoğun. 250 Bin TL ile 500 TL arasında satılıyor. Derece yapan atımız vardı. Ankara kara kuvvetleri koşunu kazandı. Hepsinin soy kütükleri var. Türkiye’nin her yerinden arıyorlar. 25 atımız ve taylarımız var. Bebekten daha zor bakımları. İş insanları, sanatçıların yoğun ilgisi var. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir hipodromundan yoğun ilgi var. Gazi Koşusu'nu kazanmak her at yetiştiricisi gibi benimde hayalim” dedi.

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#Adana#Yarış Atı#Saf Kan

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