Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de kurutma mesaisi başladı

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Edirne'de, zorlu çeltik kurutma mesaisi başladı.



Üreticilerin "beyaz altın" olarak nitelendirdiği çeltik, hasat edildikten sonra römorklara yüklenerek kömürle çalışan kurutma makinelerine getiriliyor.



Silo tipi makinelerde 60 derecelik ısıyla yüzde 14-15 nem seviyesine düşürülen çeltikler, pirinç olarak işlenmek üzere fabrikalara götürülüyor.



Edirne'nin Üyüklütatar köyünden üretici Ali Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olgunlaşan çeltiklerin biçildikten sonra kurutma işleminden geçirildiğini söyledi.



Kurutma işleminin, kömürle çalışan makinelerde yapıldığını anlatan Dağdelen, 10 ton çeltiğin nem oranına göre 7-8 saatte kuruduğunu ifade etti.



Dağdelen, günün 24 saati kurutma yapıldığını belirterek "Doldur boşalt işlemi sık yapıldığı için yoğun bir mesaimiz var. Bu yorgunluk süreci beraberinde mutluluğu getiriyor. Neticede bir yıl beklediğimiz ürünü hasat etmek ve karşılığını almak bizler için çok güzel. Allah'a şükür verimimiz kötü değil. Biz bu üretimimizle hem kendi bütçemize hem de ülke ekonomisine katkı vermeye çalışıyoruz." dedi.



Üretici Özcan Çetin de tarladan yaşken biçilen çeltiğin nem oranının yüzde 25-30 civarında olduğunu belirterek "Kurutma sezonu aralıksız bir ay kadar sürüyor.

Makinelerde 60 derecelik ısıyla çeltiği kurutuyoruz. Çeltikler sürekli bir şekilde devridaim edilerek aşağıdan yukarıya doğru dönüyor. Makineler büyüklüğüne göre aynı anda 20 ton çeltiği kurutabiliyor." diye konuştu.