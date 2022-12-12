Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Türkiye’nin çelik zaferi

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Ticaret Örgütü#Çelik İthalatı#Türkiye Çelik İthalatı
Türkiye’nin çelik zaferi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 07:00

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Donald Trump’ın aralarında Türkiye’nin de olduğu 4 ülkeden çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergisi kararı almasının küresel ticaret kurallarına aykırı olduğunu açıkladı. Washington yönetimi ise DTÖ’nün kararını kınadı ve gümrük vergilerini yürürlükte tutmayı planladığını kaydetti. ABD, 2018’den beri Türkiye’den ithal edilen alüminyuma yüzde 20, çeliğe yüzde 25 ilave vergi istiyor.

Haberin Devamı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ABD’nin Türk çeliğine yönelik ilave vergi kararında Türkiye’yi haklı buldu. DTÖ, ABD’nin önlemlerinin DTÖ kurallarıyla tutarsız olduğunu belirterek, önceki başkan Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine karar verdi. DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması’nın üç kişilik paneli, Türkiye, Çin, Norveç ve İsviçre’nin, Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergisi itirazına yönelik kararını açıkladı. Panel, ABD’nin önlemlerinin DTÖ kurallarıyla tutarsız olduğunu belirterek, Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.

WASHINGTON’DAN KINAMA

Trump’ın söz konusu ek vergileri gerekçelendirmek için ulusal güvenlik kaygılarını öne sürmesini reddeden panel, bu vergilerin “savaş veya başka bir olağanüstü durum sırasında” uygulanmadığının altını çizdi. Washington yönetimi ise DTÖ’nün söz konusu kararını kınadı. Örgütün üyelerinin ulusal güvenlik kararlarını sorgulama yetkisine sahip olmadığını iddia eden Washington yönetimi, Trump’ın gümrük vergilerini yürürlükte tutmayı planladığını kaydetti.

Haberin Devamı

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nden Adam Hodge, yazılı açıklamasında, DTÖ’nün anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasında temelden reform yapmasını gerektiğini ifade ederek “ABD, ulusal güvenliği konusunda karar vermeyi DTÖ panellerine bırakmayacak. DTÖ’nün, bir üye ülkenin güvenlik tehditlerine verdiği yanıtla ilgili sonradan fikir yürütme yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı.

SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Söz konusu uygulamaya ilişkin Türkiye, ABD’ye gerekli istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Türkiye, söz konusu kararın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu belirterek, ABD’yi DTÖ’ye şikayet etmişti. Türkiye’nin yanında Çin, Norveç, Hindistan, Rusya ve İsviçre de söz konusu kararı DTÖ’ye taşımıştı. Türkiye, Çin, Norveç ve İsviçre’yi haklı bulan DTÖ; Hindistan ve Rusya’nın itirazlarına yönelik kararını ise henüz vermedi. ABD’nin DTÖ’nün kararına itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak otoriteler bu itirazın bir etkisinin olmayacağı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU

Haberin Devamı

ABD’li rahip Brunson’un tutuklanmasıyla başlayan gerilim ABD tarafından Türkiye’ye uygulanan yaptırımlarla devam et-mişti. Ağustos 2018’de Türkiye’den ithal edilen çelik ve alüminyum için gümrük vergilerini iki katına çıkardığını duyuran Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişki-lerimiz bu dönemde iyi değil” ifadelerini kullanmıştı. ABD’nin, Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergi-sini iki katına çıkarmasının ardından Türkiye de bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uyguladığı ek mali yükümlülük oranlarını aynı oranda yükseltmişti. ABD, Mayıs 2019’da ise Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e düşürmüştü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Ticaret Örgütü#Çelik İthalatı#Türkiye Çelik İthalatı

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI