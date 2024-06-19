Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

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Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun haziran sayısını ‘Para Politikası Yeni Bir Aşamaya Giriyor’ başlığıyla yayımladı. Bloomberg’in haberine göre; raporda Avrupa’da toparlanma ihtimaline olan güven arttığı, Çin’in ihracat sektörü canlandığı ve Çin dışındaki gelişmekte olan piyasalarda iç talep daha güçlü bir ivme gösterdiği için küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği aktarıldı. Dünya ekonomisinin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 2.4’ten yüzde 2.6’ya çıkarıldığı kaydedilen raporda, küresel ekonominin 2025 ve 2026’da her iki yılda da yüzde 2.4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki toparlanma, ithalattaki keskin düşüş ve hala güçlü olan iç talep nedeniyle tahminlerin üzerinde büyüdüğü aktarıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2.8’den yüzde 3.5’e çıkarıldığı bildirildi. Ülke ekonomisinin 2025’te yüzde 3 ve 2026’da yüzde 3.2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

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Daha sıkı para politikası, daha yavaş kredi büyümesi ve maliye politikasının beklenen sıkılaşmasının bu yıl enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağı, önemli baz etkileriyle de temmuz ayından itibaren yıllık oranın düşmesine katkıda bulunacağı belirtilen raporda yıl sonu enflasyon beklentisinin 2024 için yüzde 43, 2025 için yüzde 23 ve 2026 için 18 olduğu kaydedildi.