Türkiye'nin beklediği görüşmeler başladı... Fuat Oktay önemli verileri paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye’nin bütçesidir. Jeopolitik olarak kriz ve çatışma alanlarına çok yakın olmamıza rağmen bölgesinde güvenli bir liman olarak dimdik ayakta durmamızı da birlik ve beraberliğimize borçluyuz. 2020 yılında; merkezi yönetim bütçe giderlerinin 1 trilyon 212,3 milyar TL, bütçe açığının 239 milyar 168 milyon TL, faiz dışı açığın 101 milyar 768 milyon TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.