Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı 88 yaşında

20 Mayıs 1933’te Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ‘Devlet Hava Yolları İşletmesi’ olarak kurulan şirketin ilk genel müdürü ülkenin ilk Türk havacıları arasında bulunan Fesa Evrensev oldu. İlk bütçesi 180 bin lira olan THY’nin personel sayısı; toplam 24 kişiden oluşuyordu. İlk filoda 2 adet 5 koltuklu King Bird, 2 adet 4 koltuklu Junkers F-13 ve 1 adet 10 koltuklu ATH-9 yer alıyordu. Yeni uçaklarla 1936’da uçak sayısı 8’e, koltuk sayısı 64’e ulaşan THY’nin bütçesi ise bir milyon liraya yükseldi.

Devlet Hava Yolları İşletmesi, 1938’de Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı. Filosundaki uçak sayısını 52’ye, koltuk sayısını ise 845’e ulaşan şirket, 1945’te uçulan şehir sayısını 3’ten 19’a çıkardı. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı THY, özellikle 2000’den sonra küresel bir marka haline geldi. Halihazırda genç filosunda 365 adet uçak bulunan THY, 127 ülkeye, 320 şehre ve 325 havaalanına uçuyor. Uçuş gerçekleşen ülkelerin 43’ü Avrupa’da, 22’si Uzakdoğu’da, 14’ü Ortadoğu’da, 39’u Afrika’da, 9’u Amerika’da bulunuyor.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma özelliği taşıyan THY’nin 5 bin 432’si pilot, 12 bin 52’si kabin memuru, 627’si yönetici olmak üzere on binlerce çalışanı bulunuyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara