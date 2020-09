Türkiye'nin altyapı projeleri küresel arenada ilgi görüyor

Her yıl dünyanın dört bir yanında milyar dolarlık altyapı projelerinin mercek altına alındığı Küresel Altyapı Liderleri Forumu'nda, bu yıl Türkiye'nin de ulaştırma alanındaki altyapı projeleri yabancı yatırımcılara tanıtıldı.



Pek çok alandaki altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, hayata geçirdiği altyapı projeleriyle küresel arenada da ilgi çekmeye devam ediyor.

Özellikle ulaştırma ve altyapı alanlarındaki altyapı yatırımlarıyla dikkati çeken Türkiye, bu alanlardaki uzmanlığını uluslararası platformlara da taşıyor.



TÜRKİYE'NİN ULAŞTIRMA PROJELERİ YABANCI YATIRIMCILARA ANLATILDI



Her yıl dünyanın dört bir yanından en iyi altyapı projelerinin tanıtıldığı ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Küresel Altyapı Liderleri Forumu'nda, Türkiye de ulaştırma alanındaki altyapı projeleriyle yer aldı.



Ülkelerin altyapı projelerinin mercek altına alındığı forum, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl ilk kez sanal ortamda düzenlendi. Sektör temsilcilerinin özel olarak katıldığı forum, "Gerçek fırsatlar, cesur toparlanma" temasıyla gerçekleşti.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de Türkiye'deki çeşitli altyapı projelerini söz konusu etkinlikte uluslararası yatırımcılara tanıttı.



"FORUMDA YER ALAN PROJELER FARK YARATAN, STRATEJİK PROJELER"



Küresel Altyapı Liderleri Forumu'nun organizasyonunu gerçekleştiren, Washington DC merkezli danışmanlık şirketi CG-LA Infrastructure şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Norman Anderson, AA muhabirine forum ve Türkiye'nin altyapı projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



En iyi 100 küresel altyapı projesine odaklarını belirten Anderson, ülkelerin stratejik projelerinin belirlenmesi ve önceliklendirmenin oldukça zor olduğunu söyledi.



Anderson, forumda yer alan projelerin fark yaratan, stratejik projeler olduğuna işaret ederek, ayrıca forumda "liderleri" tanıtmak istediklerini çünkü hiç bir büyük projenin bir sorumlu olmadan başarılamayacağını ifade etti.



TÜRK ALTYAPI PROJELERİNE ÖVGÜ



Büyük projeler ve liderlerini bir araya getirmenin önemini vurgulayan Anderson, forumda yer alacak projeleri belirlerken 250 projeden oluşan bir listeyle işe başladıklarını ardından bir puanlama mekanizmasıyla bu listeyi "En iyi 100"e indirdiklerini anlattı.



Anderson, ulaştırma, enerji, teknoloji, madencilik ve turizm de aralarında bulunduğu 10 altyapı sektöründen projelerin forumda yer aldığını belirterek, "Bu yılki forum, 6 kıtadan, 20'yi aşkın ülkeden 88 sektör lideri konuşmacı ve toplam değeri 175 milyar dolar olan 46'dan fazla canlı projenin sunumuna ev sahipliği yaptı." dedi.



Türkiye'nin altyapı projelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Anderson, "Türkiye'nin dünyadaki en gelişmiş altyapı şirketlerinden, politikalarından ve projelerinden bazılarına sahip olduğuna inanıyoruz. Türkiye, son on yılda altyapıda süper güç seviyesine ulaşarak dünya çapında projeler inşa ediyor." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE KÜRESEL GİRİŞİMİN ÖN SAFLARINDA YER ALMALI"



Forumda yer alan Türk altyapı projelerinin "1'inci sınıf" projeler olduğunu aktaran Anderson, bu projelerin iyi fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Anderson, küresel ekonominin toparlanması için altyapının önemine dikkati çekerek, ülkelerin bu alanda bir araya gelmesi gerektiğini kaydetti.



Türkiye'nin bu alanda küresel girişimin ön saflarında yer alması gerektiğini belirten Anderson, bunun hem Türkiye hem de dünyaya fayda sağlayacağını anlattı.