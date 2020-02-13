Öğrencilikten iş hayatına kadar her dönemde elden düşürülmeyen, değerini her zaman koruyan, "Söz uçar, yazı kalır", "Kalem kılıçtan keskindir" gibi atasözlerine konu olan kalem, aynı zamanda ekonomik anlamda da önemli bir unsur olarak verilere yansıdı. Sadece eğitim ve öğretim alanında kullanımla sınırlı olmayan kalem, aynı zamanda değerli bir hediye olarak da revaçta olmayı sürdürüyor.

Koleksiyonerler ve meraklıları için markasına, kullanılan kaplama maddesine göre fiyatı 50 bin liraya ulaşan kalemler bulunduğu gibi her keseye uygun, her türde üretilen kalemler de dış ticaretin parçası oldu.

İHRACATTA MISIR, İTHALATTA ÇİN ÖNDE

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin kalem ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 23,8 azalarak 11 milyon 819 bin dolara geriledi. Dünyanın 137 ülkesine ihracat gerçekleştiren Türkiye, en fazla dış satımı 2 milyon 406 bin dolarla Mısır'a yaptı.

Bu rakam, toplam ihracatın yüzde 20,4'ünü oluşturdu. İhracatta Mısır'ı 826 bin dolarla Irak, 641 bin dolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 564 bin dolarla Azerbaycan, 558 bin dolarla Almanya ve 547 bin dolarla Rusya izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı da yüzde 33'lük azalışla 49 milyon dolara geriledi. Kalem ithalatı yapılan ülkeler arasında ilk sırayı 24 milyon 158 bin dolarla Çin aldı. Çin'i 7 milyon 492 bin dolarla Almanya, 5 milyon 367 bin dolarla Japonya ve 1 milyon 611 bin dolarla İtalya takip etti.

Çin'in ithalattaki payı yüzde 49,3, Almanya'nın yüzde 15,3, Japonya'nın yüzde 11 ve İtalya'nın yüzde 3,3 oldu.

5 YILIK TİCARET HACMİ

Son 5 yıllık dönemde Türkiye'nin kalem ihracatı 67 milyon 255 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Türkiye 452 milyon 835 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Böylece Türkiye'nin toplam kalem ticareti 520 milyon 90 bin dolar oldu. Türkiye'nin son 5 yıllık süreçte kalem ihracatı inişli-çıkışlı bir seyir izlerken, kalem ithalatı düşüşünü sürdürdü.

Kalem ihracatı, 2015'te 12 milyon 981 bin dolar, 2016'da 13 milyon 274 bin dolar, 2017'de 13 milyon 679 bin dolar, 2018 yılında da 15 milyon 501 bin dolar oldu. Aynı yıllarda kalem ithalatı ise sırasıyla 105 milyon 830 bin dolar, 129 milyon 654 bin dolar, 95 milyon 227 bin dolar ve 73 milyon 124 bin dolar olarak kayıtlara geçti.