Türkiye'den tarihi hamle! 'Fatih' bir ilki gerçekleştirecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz için, "İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz." derken, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Dönmez ayrıca, Mini YEKA projeleri için "Öyle tahmin ediyorum üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz" sözlerini kullandı.