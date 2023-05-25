Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Türkiye'den Malezya'ya ANKA ihracı

Güncelleme Tarihi:

#Türk Havacılık Uzay Sanayii#ANKARA#Teknoloji
Türkiyeden Malezyaya ANKA ihracı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 15:38

Malezya Hava Kuvvetlerinin, İnsansız Hava Aracı (İHA) ithalatı ile ilgili yürüttüğü ve ABD, Çin, İtalya’dan firmaların da katıldığı ihaleyi Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) kazandı. TUSAŞ, Malezya'ya farklı faydalı yüklerle donatılmış 9 adetlik İnsansız Hava Aracı ihtiyacının 1'inci fazı kapsamında ilk 3 adet ANKA üretecek ve buna bağlı yer kontrol sistemlerini kuracak.

Haberin Devamı

Türk Havacılık Uzay Sanayii, özgün olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi’nde uluslararası yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Malezya Hava Kuvvetlerinin 2020 yılında İHA ithalatı ile ilgili yürüttüğü ve ABD, Çin, İtalya’dan firmaların da katıldığı ihaleyi TUSAŞ kazandı. Buna göre TUSAŞ, Malezya'ya farklı faydalı yüklerle donatılmış 9 adetlik İnsansız Hava Aracı ihtiyacının 1'inci fazı olan ilk 3 adet ANKA üretecek ve buna bağlı yer kontrol sistemlerini kuracak.

Bu yıl Malezya'nın Langkawi adasındaki Mahsuri Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16'ncı Uluslararası Denizcilik ve Havacılık LIMA fuarında imza töreni gerçekleşti. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan, "ANKA, İHA sistemleri arasında kendini sadece ülkemizde değil, aynı zamanda dünyada da kanıtlamış bir platform. Malezya’nın ihtiyaç duyduğu kabiliyetlere sahip olmak ve uluslararası güçlü şirketlerin katıldığı ihaleyi kazanmak kolay bir iş değil. Bu yıl ihracatta koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Anlaşmanın dost ülke Malezya’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haberin Devamı

Türkiyeden Malezyaya ANKA ihracı

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu 2010 tarihinde gerçekleştiren ANKA İHA, üzerinde entegre gece ve gündüz, kötü hava şartlarında dahil çalışabilen, yüksek çözünürlüklü kamerası ile keşif, gözetleme, sabit-hareketli hedef tespit, teşhis tanımlama gibi üstün performans görevlerinin yanı sıra 17 metre açıklığa sahip kanadının altında 350 kilograma kadar farklı mühimmat ve faydalı yükler taşıyabiliyor. Tamamen otonom iniş seyir ve dönüş kabiliyetine sahip olan ANKA, 30 saati aşkın görev süresine sahip ve 30 bin feet irtifada uçabiliyor. Bugüne kadar 170 bin saatin üstünde uçuş gerçekleştiren ANKA üzerine entegrasyonu tamamlanan 'ŞİMŞEK' Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ile birden fazla sistemin aynı anda koordinasyonu da sağlanmış oldu. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Havacılık Uzay Sanayii#ANKARA#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik