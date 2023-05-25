Türkiye'den Malezya'ya ANKA ihracı

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Türk Havacılık Uzay Sanayii, özgün olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi’nde uluslararası yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Malezya Hava Kuvvetlerinin 2020 yılında İHA ithalatı ile ilgili yürüttüğü ve ABD, Çin, İtalya’dan firmaların da katıldığı ihaleyi TUSAŞ kazandı. Buna göre TUSAŞ, Malezya'ya farklı faydalı yüklerle donatılmış 9 adetlik İnsansız Hava Aracı ihtiyacının 1'inci fazı olan ilk 3 adet ANKA üretecek ve buna bağlı yer kontrol sistemlerini kuracak.

Bu yıl Malezya'nın Langkawi adasındaki Mahsuri Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16'ncı Uluslararası Denizcilik ve Havacılık LIMA fuarında imza töreni gerçekleşti. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan, "ANKA, İHA sistemleri arasında kendini sadece ülkemizde değil, aynı zamanda dünyada da kanıtlamış bir platform. Malezya’nın ihtiyaç duyduğu kabiliyetlere sahip olmak ve uluslararası güçlü şirketlerin katıldığı ihaleyi kazanmak kolay bir iş değil. Bu yıl ihracatta koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Anlaşmanın dost ülke Malezya’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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TUSAŞ tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu 2010 tarihinde gerçekleştiren ANKA İHA, üzerinde entegre gece ve gündüz, kötü hava şartlarında dahil çalışabilen, yüksek çözünürlüklü kamerası ile keşif, gözetleme, sabit-hareketli hedef tespit, teşhis tanımlama gibi üstün performans görevlerinin yanı sıra 17 metre açıklığa sahip kanadının altında 350 kilograma kadar farklı mühimmat ve faydalı yükler taşıyabiliyor. Tamamen otonom iniş seyir ve dönüş kabiliyetine sahip olan ANKA, 30 saati aşkın görev süresine sahip ve 30 bin feet irtifada uçabiliyor. Bugüne kadar 170 bin saatin üstünde uçuş gerçekleştiren ANKA üzerine entegrasyonu tamamlanan 'ŞİMŞEK' Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ile birden fazla sistemin aynı anda koordinasyonu da sağlanmış oldu. (DHA)