Türkiye’den KKTC’ye elektrik hattı gidecek

KKTC firmalarının Türkiye’de ihalelere girerken yeri firma statüsünde olmaları için de ayrı bir çalışmanın başlatıldığı bildirildi. Her iki konuda çalışmaların devam ettiğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kısa süre önce konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası’nda şöyle dile getirmişti: “Su konusunda ilk defa yeni bir teknoloji uygulayarak KKTC’ye denizin altından su götürdük. Şu an hattın bakımı yapılıyor ki, bunların olması gerekiyor. Suyun kısa sürede akacağını Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay söyledi. Şimdi elektrik de istiyorlar. Elektriğin de maliyetinin düşmesi gerekiyor. Aynı çalışmayı elektrik konusunda da yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız talimat verdi çalışılıyor. Suyu nasıl götürdüysek elektriği de aynı şekilde götürürüz. Ayrıca şu anda dönüşüm santralleri var. Bunların maliyetleri yüksek bu maliyetleri düşürmek için yeni teknolojilerle beraber kamu özel ortaklığı çerçevesinde çalışmalar da var. KKTC firmalarının Türkiye’de ihalelere girerken yerli firma statüsünde olmaları konusunda da arkadaşlarımız çalışıyorlar. İyi günde de, kötü günde de KKTC’nin yanındayız. Bunu bozmaya çalışanlar var mı, var. Bunları da görüyoruz ama bunlara bakmayacağız.”