Türkiye’den FTI operasyonu

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Operasyonu bizzat koordine eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, temmuz ayı itibarıyla yapılacak yeni planlamalarda Alman turistin Türkiye rotasının değişmemesi için Alman hükümeti yetkilileri, pazarda güçlü konumda bulunan yerli-yabancı tur operatörleri ve uçak şirketleri ile bizzat görüşüyor.

KAOS YAŞANABİLİRDİ

Türk yetkililerin Almanya’da yürüttüğü görüşmelere bizzat şahit olduğunu söyleyen merkezi Almanya’da bulunan Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, “Öncelikle şunu bilmek lazım; FTI’ın Türkiye payı yüzde 70, İspanya payı yüzde 12, Yunanistan payı yüzde 6-7, geri kalan pay da Mısır’a aitti. Yani bu iflas en çok Türkiye’yi ilgilendiriyordu. Eğer süreç doğru yönetilmeseydi Türk turizmcisi açısından tam bir kaos yaşanabilirdi” diye konuştu.

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BAKAN ERSOY’DAN ROTA UYARISI

İflas sonrası tatil planlaması yapacak turistin yeniden Türkiye rotasına dahil edilmesi için Almanya’da muazzam bir operasyon yürütüldüğünü kaydeden Baraner, şöyle devam etti: “Kayyum başta olmak üzere uçak şirketleri, tur operatörleri ve hükümet yetkilileri ile çok özel görüşmeler yapıldı, yapılıyor. Bakan Ersoy’un, ‘Biz üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Türkiye’yi tercih eden turistin rotası değişmemeli’ dediğine bizzat şahidim.

KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK

Bu ilgi ve doğru iletişim, bölgedeki Türk şirketlerinin elini güçlendirdi. FTI’ın boşluğunu kısa sürede ANEX, KORAL, BENTUR gibi Türk kökenli şirketler dolduracak. Şu anda Almanya özelinde inanılmaz bir çalışma yapılıyor. TGA pazara yeniden ve daha güçlü biçimde girdi. Bu gelişmelere bakarak ‘Almanya’da kartlar yeniden dağıtılacak’ diyebiliriz. Bunu sadece Türkler değil Alman basını da söylüyor. Her hareketimizi dikkatle takip ediyor, aslında bir anlamda bizi takdir de ediyorlar.”