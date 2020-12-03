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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak

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Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın İstanbul'dan hareket edecek treni Marmaray geçişinde uğurlayacak. Toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek tren, Marmaray, BTK Demiryolu Hattı üzerinden gidecek.

Türkiye'den Çin'e ihraç eşyaları taşıyacak ilk tren, yarın İstanbul'dan yola çıkacak.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ilki Kasım 2019'da Çin'den Avrupa'ya ulaşan transit trenin yanı sıra Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 10 blok tren işletildi. Bu kez Türkiye'den Çin'e ihraç yükü taşıyan ilk tren, yarın İstanbul'dan hareket edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın saat 14.00'te Marmaray'dan geçmesi planlanan treni Kazlıçeşme İstasyonu'nda uğurlayacak.

İhraç treni Türkiye-Çin parkurunda uzun bir güzergah izleyecek. Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars hattını izleyecek tren, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak.

Yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yolculuğu son bulacak tren, toplamda 42 konteyner içinde beyaz eşya (buzdolabı) taşıyacak.

TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi "forwarder firması" olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerletilecek tren, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.

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