Türkiye'den çelik ithalatı sınırlamasına itiraz

Türkiye, ABD pazarının fiili olarak kapanmasının ardından Avrupa Birliği (AB) tarafından getirilen çelik ithalatındaki sınırlamalara karşı Dünya Ticaret

Örgütü nezdinde itiraz süreci başlattı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'ye gelen çeliklere gümrük vergileri getirmesinin ardından, AB pazarının AB piyasasının çelikle dolu olacağı endişesi üzerine AB Temmuz 2018'de 26 tür çeliğe ithalatı kotası getirmişti.



AB, ithalat kotalarını Temmuz 2021'e kadar devam edecek şekilde belirledi ve bu kotalar dolduktan sonra %25 gümrük vergisi uygulandı.



Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Ukrayna ile birlikte 27 ülkeden oluşan AB'ye ana çelik ihracatçılarından biri konumunda bulunuyor.



Türkiye'nin WTO'ya karşı itirazında AB'deki ticaret politikasını denetleyen Avrupa Komisyonu'nun, AB üreticilerinin ciddi zarar görmeleriyle tehdit edilmesi de dahil olmak üzere yeterli bulgu ve sonuçlara varamadığını söylüyor.



AB, önlemlerini Eylül 2019'da Türkiye'den ithalata ciddi zarar verecek şekilde eden bir şekilde revize etmişti.



WTO kurallarına göre, iki tarafın anlaşmazlığı istişare yoluyla çözüme kavuşturmak için 60 gün süresi bulunuyor, bu süreden sonra Türkiye WTO'dan hüküm vermesini isteyebilir.