Türkiye’den Avrupa Birliği’ne sütlü tatlı ihracatı

2021’de 10 ülkeye ihracat yapan marka, iş birliği yaptığı ana distribütörü aracılığı ile ürünlerini Almanya üzerinden İngiltere’ye de ulaştırıyor. Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ağustos 2020’de aldığımız ‘Avrupa Birliği’ne Süt Ürünleri İhracatı İzni’ ile Avrupa Birliği’nde öncelikle Almanya’daki tüketicilerle buluştuk. Almanya’ya ilk ürün sevkiyatını Eylül 2020’de tombul ayran ve kefir ürünleriyle yaptık. Pazardaki sütlü tatlı talebini görerek, bu doğrultuda AB izin prosedürünü başlattık. Mart 2021’de Türkiye’den Almanya’ya ilk defa sütlü tatlı ihraç eden firma olduk. Almanya’ya ihraç ettiğimiz sütlü tatlı ürün grubunda; sakızlı muhallebi, keşkül, sütlaç, krem karamel, supangle, fındık krem şokola yer alıyor.”

HEDEF ABD VE KUVEYT

Almanya’nın Köln, Düseldorf, Münih, Berlin, Frankfurt, Mainz, Stutgart şehirlerinde 400’den fazla satış noktasında ürünlerini tüketicilerle buluşturduğu belirtilen açıklamada, şu konulara dikkat çekildi: “Köln merkezli ana distribütörü AK-PA Handels GmBH üzerinden dağıtılan ürünlerimiz, AK-PA Handels GmBH aracılığı ile Almanya üzerinden İngiltere’ye de gönderiliyor. İngiltere’nin yanı sıra Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre’deki tüketicilere de ürünlerimizi sunuyoruz. Sütlü tatlı grubunun ardından Mayıs 2021 itibarıyla ilk defa kaymak ürününün sevkiyatına da başladık. Ayrıca AB’ye uygun bir gramajla ayran ürünüyle de Almanya pazarında fark yaratmaya hazırlanıyoruz. Orta ve uzun vadede tüm ürünlerimizi Avrupa’daki ve çalışacağımız diğer ülkelerdeki tüketicilerin beğenisine sunmayı hedefliyoruz. İhracat yağtığımız ülkeler arasında Avrupa Birliği ile birlikte Azerbaycan, Gürcistan, Singapur, Irak, Filistin, İsrail, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuveyt pazarlarına da adım atmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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