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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 16:34,Son Güncelleme:

Türkiye'den 9 ayda 1 milyar 964 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

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Türkiye'den 9 ayda 1 milyar 964 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı
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Türkiye'den 9 ayda 1 milyar 964 milyon 965 bin dolarlık fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 ihracat sezonunun 1 Eylül 2019-31 Mayıs 2020 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 762 dolardan işlem gördü.

Söz konusu dönemde 294 bin 303,6 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 964 milyon 965 bin 163 dolar gelir elde edildi. İhracatın 229 bin 492,5 tonu AB ülkelerine gerçekleştirildi.

AB dışındaki Avrupa ülkelerine 18 bin 397,5 ton, denizaşırı ülkelere 31 bin 754,2 ton ve diğer ülkelere ise 14 bin 659,4 ton fındık satıldı. Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 232 bin 584 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 355 milyon dolar gelir elde etmişti. 

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