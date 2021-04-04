‘Türkiye’de yeni projelerde de yer alabiliriz’

Voronkov, “Türkiye’de bir nükleer santral inşa etme deneyimi bize ülke için ciddi bir temel sağlıyor. Ancak yeni projelerin olup olmayacağı elbette yetkili makamların ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kararıdır” dedi.

RÜZGÂR DA VAR

Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş’nin Ankara’da düzenlediği Medya Semineri’nde konuşan Alexander Voronkov, Rosatom’un Türkiye’de yapılması planlanan diğer nükleer projelerinde yer alıp almayacağına ilişkin bir soruya, iki ülke arasında böyle bir karar alınması durumunda yeni projelerde de yer alabileceklerini söyledi. Voronkov, Türkiye’de nükleer enerjinin yanı sıra rüzgâr enerjisi santrali konusunda da çalışıp çalışılamayacaklarına ilişkin başka bir soruya ise, “Rüzgâr, enerji karması açısından büyük bir önem taşıyor. Biz Rosatom olarak rüzgâr enerjisi ile de ilgileniyoruz. Rusya’da şu an bizim inşa ettiğimiz 2 adet rüzgâr çiftliği bulunuyor. Bu projeler sayesinde rüzgâr enerjisi konusunda iyi bir deneyim elde ettik. Türkiye’de de böyle bir proje yapılması durumunda elbette

bununla da ilgileniriz.

Bu konu, mevcut koşullara göre şekillenecektir” yanıtını verdi.

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