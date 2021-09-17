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Türkiyede yabancı girişimciye Turkuaz Kart uygulaması başladıTürkiye'de yabancı girişimciye 'Turkuaz Kart' uygulaması başladı#İş Dünyası
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Türkiye'de yabancı girişimciye 'Turkuaz Kart' uygulaması başladı

#İş Dünyası#Turkuaz Kart#Vedat Bilgin
Türkiyede yabancı girişimciye Turkuaz Kart uygulaması başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, nitelikli yatırımcı ve iş gücünü Türkiye'ye çekmek amacıyla hazırlanan "Turkuaz Kart"lardan ilkini iş insanı Steven Young'a teslim etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Turkuaz Kart", kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde uluslararası düzeyde başarılı olan ve Türkiye'ye katkı sağlayan yabancı bilim insanı veya araştırmacıların, Türkiye'yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek ülkeye küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla hazırlandı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Vedat Bilgin, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilen "Turkuaz Kart"ın, bu süre sonunda yeniden değerlendirilerek süresiz hale getirildiğini kaydetti.

Bilgin şöyle devam etti:

"Ülkemize katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli iş gücü için tasarlanan 'Turkuaz Kart', sahiplerine, Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş çıkış hakkı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı bütün hakları ve aynı zamanda kişinin eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlıyor. 'Turkuaz Kart' sahibi, üç yıllık geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanma hakkına da sahip olabiliyor."

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

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2014-2018 yıllarını kapsayan "10. Kalkınma Planı ve Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Program Eylem Planı" doğrultusunda çalışmalarına başlanan "Turkuaz Kart", "Uluslararası İşgücü Kanunu"nun 11'inci maddesiyle düzenlendi. "Turkuaz Kart" verilmesine ilişkin usul ve esasların yer aldığı "Turkuaz Kart Yönetmeliği" ise 14 Mart 2017'de yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca "Turkuaz Kart" verilecek yabancıları belirlemek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Yabancıların niteliklerine özgü farklı puanlama sistemleri ile belirlenen adaylar için değerlendirmeler sürüyor.

-Steven Young'ın öz geçmişi

İlk "Turkuaz Kart" sahibi olan iş insanı Steven Young, çalışma hayatına 1988'de Avustralya Mannesmann'da özel proje mühendisi olarak başladı.

Mannesmann Rexroth'un Almanya'daki merkezinde 1994'te göreve başlayan Young, 1995'te yine aynı şirket bünyesinde Türkiye'ye genel müdür olarak transfer oldu.

25 yıllık kariyerinin ardından Kasım 2015'ten itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Young, aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD/TCCI) Kurucular Kurulu Üyesi.

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#İş Dünyası#Turkuaz Kart#Vedat Bilgin