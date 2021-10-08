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Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 12 milyon 700 bini aştı

#Vergi#Mükellef#Türkiye
Türkiyede vergi mükellefi sayısı 12 milyon 700 bini aştı

Vergi mükellefi sayısı, eylül itibarıyla geçen yılın aynı ayına kıyasla 831 bin 664 kişi artarak 12 milyon 736 bin 275 kişi oldu. İstanbul'daki faal mükellef sayısı 3 milyon 718 bin 790 olurken, bu ili 1 milyon 54 bin 993 ile Ankara, 847 bin 265 ile İzmir takip etti.

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Türkiye'de vergi mükellefi sayısı, eylül itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre 831 bin 664 kişi artarak 12 milyon 736 bin 275 olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay itibarıyla 2 milyon 209 bin 221 gelir, 3 milyon 455 bin 113 gelir stopaj, 2 milyon 140 bin 363 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 835 bin 943 basit usulde vergilendirilen gelir, 972 bin 294 kurumlar ve 3 milyon 123 bin 341 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

Söz konusu vergi türlerinde eylülde tespit edilen faal mükellef sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artışla 12 milyon 736 bin 275'e yükseldi. Mükellef sayısı Eylül 2020'de 11 milyon 904 bin 611 olarak kayıtlara geçmişti.

MÜKELLEF SAYISI EN ÇOK GELİR STOPAJ VERGİSİNDE ARTTI

Geçen ay hesaplanan faal mükellef sayısı yıllık bazda tüm vergi türlerinde artış kaydetti.

Mükellef sayısında en yüksek artış ise yüzde 9 ile gelir stopaj vergisinde görüldü. Bunu yüzde 8,2 ile kurumlar vergisi ve yüzde 7,9 ile KDV izledi.
Buna göre, geçen yılın eylül ayında 3 milyon 170 bin 87 olan gelir stopaj vergisi mükellef sayısı 2021 Eylül'de 3 milyon 455 bin 113'e ulaştı. Kurumlar vergisi mükellef sayısı 898 bin 864'ten 972 bin 294'a yükselirken, KDV mükellefi sayısı da 2 milyon 894 bin 92'den 3 milyon 123 bin 341'e çıktı.
Türkiye genelinde gelir vergisi mükellef sayısı söz konusu dönemde yüzde 7,6, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellef sayısı yüzde 3,5 ve GMSİ mükellef sayısı da yüzde 2,9 yükseldi.

TÜRKİYE'DEKİ VERGİ MÜKELLEFLERİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 30'U İSTANBUL'DA

İller bazında bakıldığında en fazla mükellef sayısı 3 milyon 718 bin 790 ile İstanbul'da iken, bunun 588 bin 373'ü gelir vergisi,1 milyon 4 bin 361'i gelir stopaj vergisi, 770 bin 222'si GMSİ, 47 bin 222'si basit usulde vergilendirilen gelir vergisi, 369 bin 454'ü kurumlar vergisi ve 939 bin 158'i KDV mükelleflerinden oluştu.
Bu ili, 1 milyon 54 bin 993 mükellefle Ankara, 847 bin 265 mükellefle İzmir izledi.

Bu üç ildeki mükellef sayıları Türkiye'deki toplam rakamın yüzde 44'ünü oluştururken, yalnızca İstanbul'daki mükelleflerin sayısı ülke toplamının yüzde 29,2'sine karşılık geldi.

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#Vergi#Mükellef#Türkiye